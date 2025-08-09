Planul pe care Trump va încerca să-l „vândă” Kievului pentru pace vine cu concesii dureroase. Ce îi permite Rusiei să înhațe

09-08-2025 | 19:31
Vinerea viitoare în Alaska, acestea sunt coordonatele primei întâlniri din ultimii 4 ani între Vladimir Putin și un lider american. Anunțul a fost făcut de Donald Trump, dar șansele concretizării acestui plan rămân sub semnul întrebării.

Președintele american l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să-și convingă poporul și parlamentul să accepte concesii dureroase. În replică, Zelenski a cerut loc la masa negocierilor și a avertizat că Ucraina nu va ceda teritorii ocupanților ruși.

Într-o postare facută în toiul nopții, Donald Trump a dezvăluit că se va întâlni cu Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska.

Reporter: Domnule președinte, este întâlnirea cu Putin ultima șansă de a obține pacea? Și vă așteptați ca Ucraina să accepte concesii teritoriale?

Donald Trump, președintele SUA: Nu-mi place noțiunea asta de ultima șansă. Încercăm să recuperăm o parte (din teritoriul ocupat de ruși -n.r.). E complicat. Nimic nu e ușor. Niște teritorii vor fi recuperate, vor fi și schimburi de teritorii, pentru binele ambelor părți.

putin trump
Analiză Time: Putin se apropie rapid de colaps financiar. Asul din mâneca lui Trump la întâlnirea din Alaska

Potrivit postului american CBS, planul pe care Trump va încerca să-l „vândă” Kievului și aliaților europeni ai Ucrainei este ca Rusia să păstreze Crimeea și să înhațe în întregime regiunile Luhansk și Donețk, chiar dacă pe ultima o controlează doar partial în acest moment.

În schimb, rușii ar renunța la Zaporojie și Herson, pe care acum le ocupă în proporție de 60%.

Donald Trump: „Zelenski trebuie să obțină toate acordurile de care are nevoie fiindcă va fi nevoit să semneze ceva. Și cred că încearcă din greu să primească toate aprobările necesare”.

Răspunsul Kievului nu a întârziat. Zelenski a criticat fățiș planul dezvăluit de Donald Trump și chiar l-a contrazis în punctele esențiale pe președintele american.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dragi ucraineni, președintele Trump a anunțat pregătiri pentru o întâlnire cu Putin în Alaska. Adică foarte departe de acest război, care devastează pământul și poporul nostru și care nu poate fi oprit fără noi, fără Ucraina. Evident că nu vom recompensa Rusia pentru agresiune. Poporul ucrainean merită pace, dar toți partenerii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă o pace demnă. Ucrainenii nu-și vor da teritoriile cadou ocupanților. Ucraina este pregătită pentru decizii grele care să aducă pace. Dar orice se hotărăște fără noi este o decizie împotriva noastră și e moartă din fașă. Ucraina este unită!”

Nick Paton Walsh, corespondentul șef al CNN pentru securitate internațională: „Totul se mișcă foarte rapid și pare să se înscrie în strategia Rusiei de a continua să joace sceneta diplomației. În tot cazul, în felul ăsta mai câștigă timp. Pentru președintele Volodimir Zelenski ar fi extraordinar de greu să-și convingă țara să accepte concesii semnificative, iar pentru el personal ar fi poate toxic, din punct de vedere politic, pe termen lung”.

Cât despre alegerea locului de desfășurare a summitului, în Alaska se întâlnesc interesele ambelor țări, miza fiind imensele resurse de combustibili fosili încă neexploatate din regiune.

Yuri Ushakov, consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe: „Rusia și SUA sunt vecini, au graniță comună și pare logic ca delegația noastră să zboare peste Strâmtoarea Bering pentru un summit al liderilor atât de important și de așteptat. În perspectivă, este de la sine înțeles că următoarea lor întâlnire se va ține pe teritoriul Rusiei. Deja am adresat invitația președintelui SUA”.

Donald Trump si-a formulat așteptările cu ocazia întâlniri tripartite care a consfințit pacea între Azerbaijan și Armenia.

Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului: „Poate, în comun cu premierul Pașinian, să transmitem o nominalizare comună către comitetul Nobel pentru ca președintele Trump să primească Nobelul pentru pace...”

Nikol Pașinian, premierul Armeniei: „Avem oare un draft, să îl semnăm acum?”

Reporter: Ce vă spune instinctul despre posibilitatea ca, în următoarele săptămâni ori luni, să-i aveți, ca acum, pe președintele Putin și Zelenski de o parte și de alta?

Donald Trump: Instinctul îmi spune că avem o șansă. Trebuie rezolvat cumva.

Trump insistă ca Putin și Zelenski să poarte discuții directe. Ce răspuns i-a dat liderul Rusiei omologului său de la Kiev

