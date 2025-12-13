De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

UE doreşte să menţină finanţarea Ucrainei şi să o ajute să lupte, deoarece consideră invazia Rusiei o ameninţare la adresa propriei securităţi. Pentru a face acest lucru, statele UE intenţionează să utilizeze o parte din activele suverane ruseşti care au fost blocate după invazia Moscovei din 2022 în Ucraina.

Un prim pas important, asupra căruia guvernele UE au convenit vineri, este imobilizarea activelor suverane ruseşti în valoare de 210 miliarde de euro (246 miliarde de dolari) pentru o perioadă cât de lungă va fi necesar, în loc să se voteze la fiecare şase luni prelungirea îngheţării activelor. Astfel se elimină riscul ca Ungaria şi Slovacia, care au relaţii mai bune cu Moscova decât alte state membre ale UE, să refuze la un moment dat prelungirea îngheţării, forţând UE să returneze banii Rusiei.

Pe de altă parte, îngheţarea pe termen nelimitat a activelor are scopul de a convinge Belgia să sprijine planul UE de a utiliza fondurile ruseşti îngheţate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de până la 165 de miliarde de euro, destinat acoperirii necesităţilor bugetare militare şi civile ale acesteia în 2026 şi 2027. Împrumutul ar fi rambursat de Ucraina numai atunci când Rusia va plăti Kievului despăgubiri de război, ceea ce face ca împrumutul să fie, de fapt, o subvenţie ce anticipează viitoarele plăţi de reparaţii din partea Rusiei.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a lăudat decizia într-o postare pe X spunând că este „un pas important către justiţie şi responsabilitate”.

„Această decizie consolidează fundamentul mecanismului de împrumut pentru reparaţii şi ne apropie de un viitor în care Rusia va plăti pentru crimele şi distrugerile cauzate”, a scris ea.

Belgia vrea garanții că va fi sprijinită

Liderii UE - Consiliul European - se vor reuni pe 18 decembrie pentru a finaliza detaliile împrumutului de reparaţii şi pentru a rezolva problemele rămase, care includ garanţii din partea tuturor guvernelor UE pentru Belgia că nu va fi lăsată singură să suporte costurile în cazul în care un eventual proces intentat de Moscova ar avea succes.

Înainte de aceasta, luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Berlinul pentru discuţii cu cancelarul german Friedrich Merz, la care se vor alătura ulterior şi alţi lideri UE şi NATO, a anunţat guvernul german.

Germania nu vede nicio alternativă la împrumutul pentru reparaţii şi va oferi garanţii în valoare de 50 de miliarde de euro, au declarat surse diplomatice europene.

Ministrul danez al finanţelor, Stephanie Lose, a cărei ţară deţine preşedinţia rotativă a UE, a declarat jurnaliştilor că „unele îngrijorări” trebuie încă atenuate, dar că speră că va putea fi pregătit terenul pentru o decizie la Consiliul European de săptămâna viitoare.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că se pregătesc garanţii solide pentru Belgia.

În schimb, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pe Facebook că, în opinia sa, decizia UE de a îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti printr-un vot cu majoritate calificată – care necesită sprijinul a 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populaţia UE – va cauza daune ireparabile blocului european. Ungaria va face tot ce poate pentru a „restabili o situaţie legală”, a promis el.

Banca Centrală rusă anunță că va da în judecată Euroclear

Banca Centrală a Rusiei a declarat că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale şi şi-a rezervat dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-şi proteja interesele, remarci ignorate de comisarul Dombrovskis.

Banca a mai declarat că va da în judecată depozitarul central de valori mobiliare Euroclear, cu sediul la Bruxelles, care deţine 185 de miliarde de euro din totalul activelor ruse îngheţate în Europa. Banca se va adresa însă unui tribunal din Moscova pentru ceea ce a calificat drept acţiuni prejudiciabile, care îi afectează capacitatea de a dispune de fondurile şi valorile mobiliare.

Euroclear a mai făcut obiectul unor procese ruseşti în instanţele din Moscova de când UE a îngheţat activele ruseşti, în 2022.

Pe de altă parte, Financial Times a relatat că Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027, conform propunerilor discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru încheierea războiului.

Negocierile pentru aderarea la UE, un obiectiv de lungă durată pentru Kiev, care încearcă să se îndepărteze de orbita Moscovei, durează de obicei mulţi ani. Un diplomat european informat cu privire la plan a declarat că aderarea Ucrainei ar fi „extrem de dificil” de realizat până în 2027 şi că nu este clar dacă liderii UE susţin acest lucru.

Mai mulţi alţi oficiali şi diplomaţi europeni au declarat că data ţintă este „absolut imposibilă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













