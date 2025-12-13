De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

Stiri externe
13-12-2025 | 07:21
summit ue
Getty

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

autor
Alexandru Toader

UE doreşte să menţină finanţarea Ucrainei şi să o ajute să lupte, deoarece consideră invazia Rusiei o ameninţare la adresa propriei securităţi. Pentru a face acest lucru, statele UE intenţionează să utilizeze o parte din activele suverane ruseşti care au fost blocate după invazia Moscovei din 2022 în Ucraina.

Un prim pas important, asupra căruia guvernele UE au convenit vineri, este imobilizarea activelor suverane ruseşti în valoare de 210 miliarde de euro (246 miliarde de dolari) pentru o perioadă cât de lungă va fi necesar, în loc să se voteze la fiecare şase luni prelungirea îngheţării activelor. Astfel se elimină riscul ca Ungaria şi Slovacia, care au relaţii mai bune cu Moscova decât alte state membre ale UE, să refuze la un moment dat prelungirea îngheţării, forţând UE să returneze banii Rusiei.

Pe de altă parte, îngheţarea pe termen nelimitat a activelor are scopul de a convinge Belgia să sprijine planul UE de a utiliza fondurile ruseşti îngheţate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de până la 165 de miliarde de euro, destinat acoperirii necesităţilor bugetare militare şi civile ale acesteia în 2026 şi 2027. Împrumutul ar fi rambursat de Ucraina numai atunci când Rusia va plăti Kievului despăgubiri de război, ceea ce face ca împrumutul să fie, de fapt, o subvenţie ce anticipează viitoarele plăţi de reparaţii din partea Rusiei.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a lăudat decizia într-o postare pe X spunând că este „un pas important către justiţie şi responsabilitate”.

Citește și
aeroflot
Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble

„Această decizie consolidează fundamentul mecanismului de împrumut pentru reparaţii şi ne apropie de un viitor în care Rusia va plăti pentru crimele şi distrugerile cauzate”, a scris ea.

Belgia vrea garanții că va fi sprijinită

Liderii UE - Consiliul European - se vor reuni pe 18 decembrie pentru a finaliza detaliile împrumutului de reparaţii şi pentru a rezolva problemele rămase, care includ garanţii din partea tuturor guvernelor UE pentru Belgia că nu va fi lăsată singură să suporte costurile în cazul în care un eventual proces intentat de Moscova ar avea succes.

Înainte de aceasta, luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Berlinul pentru discuţii cu cancelarul german Friedrich Merz, la care se vor alătura ulterior şi alţi lideri UE şi NATO, a anunţat guvernul german.

Germania nu vede nicio alternativă la împrumutul pentru reparaţii şi va oferi garanţii în valoare de 50 de miliarde de euro, au declarat surse diplomatice europene.

Ministrul danez al finanţelor, Stephanie Lose, a cărei ţară deţine preşedinţia rotativă a UE, a declarat jurnaliştilor că „unele îngrijorări” trebuie încă atenuate, dar că speră că va putea fi pregătit terenul pentru o decizie la Consiliul European de săptămâna viitoare.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că se pregătesc garanţii solide pentru Belgia.

În schimb, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pe Facebook că, în opinia sa, decizia UE de a îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti printr-un vot cu majoritate calificată – care necesită sprijinul a 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populaţia UE – va cauza daune ireparabile blocului european. Ungaria va face tot ce poate pentru a „restabili o situaţie legală”, a promis el.

Banca Centrală rusă anunță că va da în judecată Euroclear

Banca Centrală a Rusiei a declarat că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale şi şi-a rezervat dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-şi proteja interesele, remarci ignorate de comisarul Dombrovskis.

Banca a mai declarat că va da în judecată depozitarul central de valori mobiliare Euroclear, cu sediul la Bruxelles, care deţine 185 de miliarde de euro din totalul activelor ruse îngheţate în Europa. Banca se va adresa însă unui tribunal din Moscova pentru ceea ce a calificat drept acţiuni prejudiciabile, care îi afectează capacitatea de a dispune de fondurile şi valorile mobiliare.

Euroclear a mai făcut obiectul unor procese ruseşti în instanţele din Moscova de când UE a îngheţat activele ruseşti, în 2022.

Pe de altă parte, Financial Times a relatat că Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027, conform propunerilor discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru încheierea războiului.

Negocierile pentru aderarea la UE, un obiectiv de lungă durată pentru Kiev, care încearcă să se îndepărteze de orbita Moscovei, durează de obicei mulţi ani. Un diplomat european informat cu privire la plan a declarat că aderarea Ucrainei ar fi „extrem de dificil” de realizat până în 2027 şi că nu este clar dacă liderii UE susţin acest lucru.

Mai mulţi alţi oficiali şi diplomaţi europeni au declarat că data ţintă este „absolut imposibilă”.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, uniunea europeana, europa, active rusesti,

Dată publicare: 13-12-2025 07:21

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington
Stiri externe
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington

Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.

Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble
Stiri actuale
Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble

În dimineața zilei de 28 iulie 2025, toate sistemele informatice ale Aeroflot au căzut — de la e-mailul corporativ până la check-in-ul pasagerilor.

Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei
Stiri externe
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina

Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, relatează vineri TASS.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”
Stiri actuale
Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”

În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane au ieșit să protesteze, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28