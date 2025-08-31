Spectacol de neuitat la BIAS 2025. Omul care tratează aeronava F-16 ca pe „o prințesă”: Necesită mai mult tratament

Cerul Bucureștiului a devenit scenă pentru cel mai așteptat spectacol aviatic al anului - BIAS. Zeci de piloți de la Forțele Aeriene Române și din străinătate au adus ieri momente de acrobație uluitoare, în formații perfect sincronizate.

Așii aviației au uimit asistența. Iar unul dintre acești experți a mărturisit că își tratează aero-nava preferată, un F16, ca pe o prințesă. Ziua a doua din show-ul aviatic s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.

La spectacolul pirotehnic au participat piloți și parașutiști. Ieri, de la primele ore, piloții militari români și-au arătat măiestria la manșa unor aeronave de ultimă generație – F-16 Fighting Falcon, IAR-99 Șoim, C-27J Spartan sau C-130 Hercules.

Mii de oameni au privit cu sufletul la gură demonstrațiile de acrobație. Spre amiază, soarele arzător i-a silit pe cei din public să caute umbra.

Și Poliția Română a facut spectacol

Ofițerii au coborât în rapel dintr-un elicopter Black Hawk și au demonstrat publicului cum se capturează un răufăcător.

Show-ul a continuat cu o misiune militară impresionantă. Aeronave militare F16 și elicoptere au creat un scenariu de luptă, cu bombe și intervenții de salvare. Spectacolul a inclus și demonstrații cu aeronave de transport, precum C-27J Spartan. Piloții au arătat publicului manevrele și profesionalismul necesare pentru astfel de misiuni speciale de transport.

Mihai Antonescu, pilot de aeronava C-27J Spartan: Pentru noi înseamnă multe ore de antrenament în spate, multe ore de studiu și ore petrecute în simulator și ne bucurăm să aducem un zâmbet pe buzele oamenilor. Noi ne antrenăm și avem misiuni în fiecare zi, dar pregătirea unui air show se execută cu mult timp înainte, iar piloții știu ce trebuie să facă în fiecare moment.

Un punct culminant a fost dat de evoluțiile piloților de F-16, care s-au întrecut în manevre spectaculoase.

Alexandru Rădusoi, mecanic de F16: Este un avion multi-role care poate fi folosit la orice fel de misiune. Ne putem face treaba cu el în orice condiții. El este puțin, cum să zic eu, ca o prințesă așa, necesită mai mult tratament, dar dacă mentenanța este potrivită și personalul, putem să zburăm cu el în orice condiții.

Peste 100 de mii de oameni au urmărit ieri cel mai mare show aviatic din România.

