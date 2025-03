Doi piloți militari, acuzați de neglijenţă după ce au bombardat din greșeală un sat din Coreea de Sud

În urma accidentului 38 de oameni au fost răniți, inclusiv 24 de civili, provocând importante pagube materiale, relatează Reuters şi Yonhap.

Echipa de anchetă a Ministerului sud-coreean al Apărării a conchis că accidentul "a avut drept cauză directă introducerea eronată de către piloţi a coordonatelor ţintei", potrivit unui comunicat al ministerului.

???? #SouthKorean KF-16 fighter jet mistakenly released eight MK-82 bombs over a civilian area in Pocheon, near #NorthKorean border

-8 injured (6 civilians, 2 soldiers); 2 in serious condition

-7 buildings, incl. homes & a church, destroyed

-50+ evacuated

Air Force apologizes ???? pic.twitter.com/JT3U4BAu5q