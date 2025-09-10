Momente de groază într-un zbor spre Europa, cu 18 pasageri ajunși la spital. Raportul preliminar ar acuza piloții

Pasagerii care nu purtau centurile de siguranță în timpul unui zbor Delta Air Lines către Europa au fost aruncați violent în tavan și apoi înapoi pe podea când avionul a trecut prin turbulențe severe într-o furtună deasupra statului Wyoming.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a informat marți că pasagerii au suportat 2,5 minute de turbulențe care i-au luat prin surprindere pe piloți pe 30 iulie, chiar dacă aceștia modificaseră deja ruta pentru a încerca să evite furtunile, potrivit unui nou raport privind incidentul prezentat New York Post.

Indicatorul centurii de siguranță era oprit, astfel încât pasagerii, însoțitorii de zbor și cărucioarele cu băuturi au fost aruncați prin avion.

Zborul a decolat din Salt Lake City și avea ca destinație Amsterdam, dar a fost deviat către Minneapolis, unde a aterizat și 24 de persoane au fost evaluate de paramedici și 18 au fost transportate la spitale.

Doi membri ai echipajului au suferit leziuni grave, iar cinci au suferit leziuni minore. Raportul preliminar a arătat că, în timpul turbulențelor, pasagerii au simțit o forță gravitațională de până la 1,75 ori greutatea lor corporală.

„Este o forță foarte mare. Este ca și cum un om musculos te-ar apuca de umeri și ar încerca să te ridice cu toată forța”, a declarat consultantul în siguranța aviației Jeff Guzzetti, care a investigat accidente pentru NTSB și FAA.

„Dacă stai în picioare și te confrunți cu astfel de forțe, vei fi aruncat în sus, spre tavan, și apoi înapoi pe podea, cu o forță foarte mare” a explicat el. Guzzetti a spus că turbulențele care au durat atât de mult ar fi părut „o eternitate” pentru pasagerii care au simțit aceste forțe.

Oficialii NTSB au mai spus că aripa avionului s-a înclinat cu până la 40 de grade la un moment dat, iar Guzzetti a adăugat că acest lucru ar fi alarmat pasagerii - adică și varianta pasagerilor chestionați de anchetatori.

„S-au lovit de tavan, apoi au căzut pe podea. Și cărucioarele s-au lovit de tavan și au căzut pe podea, iar oamenii au fost răniți. S-a întâmplat de mai multe ori, așa că a fost foarte înfricoșător”, a declarat Leann Clement-Nash pentru ABC News.

Suspiciuni asupra piloților

Raportul menționează că pilotul a oprit semnalul obligativității punerii centurii de siguranță și însoțitorii de zbor au început să servească băuturi cu puțin timp înainte ca avionul să intre în turbulențe.

Cel mai probabil, piloții au crezut că sunt în siguranță după ce au cerut controlorilor de trafic aerian să îi dirijeze în jurul furtunilor.

Însă NTSB a trasat traiectoria de zbor a avionului pe baza unui raport radar al Serviciului Național de Meteorologie, care arăta că avionul a zburat direct într-o zonă marcată cu roșu aprins pe hartă, care indica cea mai puternică furtună.

Guzzetti a declarat că NTSB va investiga dacă piloții și echipajul au făcut tot posibilul pentru a evita furtunile și dacă pilotul a luat o decizie corectă când a oprit semnalul de centură de siguranță.

Leziunile grave cauzate de turbulențele din timpul zborului sunt rare, dar oamenii de știință spun că acestea ar putea deveni mai frecvente pe măsură ce schimbările climatice modifică curenții jet.

Anul acesta au fost raportate mai multe incidente cauzate de turbulențe, ceea ce a sporit îngrijorările cu privire la siguranța aviației după cea mai gravă catastrofă aviatică din ultimii ani. În ianuarie, o coliziune în aer deasupra Washington, D.C., a provocat moartea a 67 de persoane iar un avion s-a răsturnat în urma prăbușirii sale în Toronto, în martie.

