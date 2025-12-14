Pierderi uriaşe pentru armata rusă în Ucraina, de la începutul invaziei. Nu se limitează doar la efectivele umane

14-12-2025 | 10:20
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de militari de la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, potrivit unui bilanţ publicat sâmbătă de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Mihai Niculescu

Conform raportului oficial, doar în ultimele 24 de ore forţele ruse au înregistrat aproximativ 1.300 de victime, în contextul intensificării luptelor pe mai multe sectoare ale frontului, informaţii preluate de publicaţia Kyiv Independent și news.ro.

Autorităţile militare ucrainene precizează că aceste cifre includ soldaţi ucişi, răniţi sau scoşi din luptă, metodologia de calcul fiind una utilizată constant pe parcursul războiului.

Pierderile raportate nu se limitează la efectivele umane. Potrivit Statului Major ucrainean, armata rusă a pierdut până în prezent 11.409 tancuri, 23.714 vehicule blindate de luptă şi 69.717 vehicule şi cisterne de combustibil, lovind direct capacitatea de mobilitate şi aprovizionare a trupelor ruse.

De asemenea, bilanţul include distrugerea a 35.032 de sisteme de artilerie, 1.567 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor şi 1.258 de sisteme de apărare antiaeriană, elemente esenţiale pentru susţinerea operaţiunilor ofensive şi defensive ale Rusiei.

În aer, pierderile raportate se ridică la 432 de avioane şi 347 de elicoptere, în timp ce pe segmentul dronelor cifra este una extrem de ridicată: 89.684 de aparate fără pilot distruse sau neutralizate de forţele ucrainene.

Nici flota rusă nu a fost ocolită de pierderi. Potrivit datelor oficiale, Rusia ar fi pierdut 28 de nave şi ambarcaţiuni, precum şi un submarin, de la începutul conflictului.

Autorităţile de la Kiev subliniază că aceste cifre reflectă costurile uriaşe ale războiului pentru Moscova şi susţin că ritmul pierderilor rămâne ridicat, pe fondul continuării operaţiunilor militare pe linia frontului.

Rusia nu publică în mod regulat date oficiale detaliate privind propriile pierderi, iar cifrele furnizate de partea ucraineană nu pot fi verificate independent.

