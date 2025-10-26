Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

26-10-2025 | 08:52
Getty

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Aura Trif

Acest acord ar trebui să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor dintre cele două state vecine din Asia de Sud-Est.

Ostilităţile care au izbucnit în iulie între Thailanda şi Cambodgia, devenind cel mai sângeros episod de violenţă din ultimii 13 ani între cele două ţări vecine, au făcut cel puţin 48 de morţi în cinci zile, în timp ce aproximativ 300.000 de persoane au fost strămutate temporar. Donald Trump a fost întâmpinat de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali la sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur.

În timp ce Donald Trump se va întâlni cu alţi lideri, negociatorii americani şi chinezi se vor reuni pentru a încerca să evite o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.

Trump va discuta și cu președintele brazilian

Şeful Casei Albe ar urma să discute despre drepturile vamale cu preşedintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, unul dintre liderii mondiali care participă la summitul ASEAN în acest weekend.

Lula a declarat că intenţionează să susţină că taxele vamale de 50% aplicate produselor braziliene sunt o „greşeală”. Donald Trump a indicat că este dispus să reducă taxele vamale.

Duminică, Timorul de Est a devenit al 11-lea membru al ASEAN, realizând astfel dorinţa exprimată acum aproape jumătate de secol de actualul său preşedinte, pe când ţara era încă o colonie portugheză.

Situat la nord de Australia, Timorul de Est are o populaţie de 1,4 milioane de locuitori şi se numără printre cele mai sărace ţări din Asia. Ţara speră că economia sa va beneficia de aderarea la ASEAN.

Această aderare, care survine după o aşteptare de 14 ani, reprezintă o victorie simbolică pentru preşedintele său, Jose Ramos-Horta, şi pentru prim-ministrul său, Xanana Gusmao, cunoscuţi pentru lupta lor pentru independenţă.

Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

Sursa: News.ro

Dată publicare: 26-10-2025 08:11

