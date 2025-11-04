Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare

Stiri externe
04-11-2025 | 12:40
Pete Hegseth
AFP

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la graniţa intercoreeană, a indicat Seulul marţi pentru AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

„Detaliile despre proiectile sunt analizate îndeaproape de serviciile de informaţii sud-coreene şi americane", a precizat armata sud-coreeană, menţionând că lansările au avut loc în jurul orei 16:00, ora locală (7:00 GMT), luni.

Aflat în turneu în Asia, Hegseth s-a deplasat luni la frontiera dintre cele două Corei, singurul loc în care soldaţii sud-coreeni şi nord-coreeni stau faţă în faţă, foarte aproape de zona demilitarizată (DMZ). A fost prima vizită în opt ani a unui şef al Pentagonului.

Într-o conferinţă de presă de marţi, alături de omologul său sud-coreean, Ahn Gyu-back, Pete Hegseth a afirmat că ţara gazdă se confruntă cu un „mediu de securitate periculos", adăugând că el şi Ahn au convenit să rămână „vigilenţi în ce priveşte ameninţările".

Seulul anunţă o creştere record a bugetului de apărare

El a mai spus că preconizata creştere a cheltuielilor militare ar permite Seulului să îşi dezvolte mai rapid „capacitatea de a desfăşura activităţi convenţionale de descurajare şi apărare împotriva Coreei de Nord".

Citește și
viaceslav volodin
Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a anunţat marţi că ţara sa va implementa în 2026 cea mai mare creştere a bugetului de apărare din ultimii şase ani, cu 8,2%, la 4,6 miliarde de dolari (aproximativ 4 miliarde de euro).

Noi tensiuni în peninsulă înaintea vizitei americane

Vizita ministrului american a venit după o serie de gesturi de deschidere din partea preşedintelui american Donald Trump către liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în timpul primului său mandat.

Nu a avut loc o nouă întâlnire a celor doi nici în marja turneului asiatic de săptămâna trecută al preşedintelui american, care a inclus o oprire în Coreea de Sud, Donald Trump declarând în cele din urmă că este „foarte ocupat", deşi a asigurat că este interesat de o întâlnire cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord nu a reacţionat public.

Cu două zile înainte de vizita lui Pete Hegseth, armata nord-coreeană a lansat de asemenea rachete, de data aceasta cu aproximativ zece minute înainte de un summit între Lee Jae-myung şi omologul său chinez, Xi Jinping. Cu prilejul acestui summit, Lee, care şi-a propus să se îndepărteze de abordarea dură a predecesorului său, i-a cerut lui Xi să ajute Seulul să „reia dialogul".

În total, armata sud-coreeană „a detectat circa zece rachete de artilerie lansate în partea de nord a Mării de Vest (Marea Galbenă)" înainte de întâlnirea Lee-Xi şi de vizita lui Pete Hegseth.

Sursa: Agerpres

Etichete: coreea de nord, Coreea de Sud, Seul, phenian,

Dată publicare: 04-11-2025 12:40

Cum arată luxul de "marketing" din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine
Stiri externe
Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine

Coreea de Nord vrea să-și schimbe radical imaginea: în locul austerității și izolării, regimul de la Phenian promovează plaje, stațiuni moderne și cafenele rafinate.  

Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii
Stiri externe
Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus.

Putin deschide calea turiștilor ruși către Coreea de Nord. A fost reluat zborul dintre Moscova și Phenian
Stiri externe
Putin deschide calea turiștilor ruși către Coreea de Nord. A fost reluat zborul dintre Moscova și Phenian

Rusia a inaugurat, duminică, o cursă aeriană regulată între Moscova și Phenian, o măsură care reflectă relațiile din ce în ce mai strânse dintre cele două țări.

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe
Stiri Justitie
Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată" până la finalul lunii noiembrie
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.

De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft"
Stiri externe
De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”

Inaugurată recent în București, Catedrala Națională a devenit, totodată, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, în timp ce Rusia încearcă să-și exercite influența spirituală în regiune.

