Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la graniţa intercoreeană, a indicat Seulul marţi pentru AFP, preluat de Agerpres.

„Detaliile despre proiectile sunt analizate îndeaproape de serviciile de informaţii sud-coreene şi americane", a precizat armata sud-coreeană, menţionând că lansările au avut loc în jurul orei 16:00, ora locală (7:00 GMT), luni.

Aflat în turneu în Asia, Hegseth s-a deplasat luni la frontiera dintre cele două Corei, singurul loc în care soldaţii sud-coreeni şi nord-coreeni stau faţă în faţă, foarte aproape de zona demilitarizată (DMZ). A fost prima vizită în opt ani a unui şef al Pentagonului.

Într-o conferinţă de presă de marţi, alături de omologul său sud-coreean, Ahn Gyu-back, Pete Hegseth a afirmat că ţara gazdă se confruntă cu un „mediu de securitate periculos", adăugând că el şi Ahn au convenit să rămână „vigilenţi în ce priveşte ameninţările".

Seulul anunţă o creştere record a bugetului de apărare

El a mai spus că preconizata creştere a cheltuielilor militare ar permite Seulului să îşi dezvolte mai rapid „capacitatea de a desfăşura activităţi convenţionale de descurajare şi apărare împotriva Coreei de Nord".

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a anunţat marţi că ţara sa va implementa în 2026 cea mai mare creştere a bugetului de apărare din ultimii şase ani, cu 8,2%, la 4,6 miliarde de dolari (aproximativ 4 miliarde de euro).

Noi tensiuni în peninsulă înaintea vizitei americane

Vizita ministrului american a venit după o serie de gesturi de deschidere din partea preşedintelui american Donald Trump către liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în timpul primului său mandat.

Nu a avut loc o nouă întâlnire a celor doi nici în marja turneului asiatic de săptămâna trecută al preşedintelui american, care a inclus o oprire în Coreea de Sud, Donald Trump declarând în cele din urmă că este „foarte ocupat", deşi a asigurat că este interesat de o întâlnire cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord nu a reacţionat public.

Cu două zile înainte de vizita lui Pete Hegseth, armata nord-coreeană a lansat de asemenea rachete, de data aceasta cu aproximativ zece minute înainte de un summit între Lee Jae-myung şi omologul său chinez, Xi Jinping. Cu prilejul acestui summit, Lee, care şi-a propus să se îndepărteze de abordarea dură a predecesorului său, i-a cerut lui Xi să ajute Seulul să „reia dialogul".

În total, armata sud-coreeană „a detectat circa zece rachete de artilerie lansate în partea de nord a Mării de Vest (Marea Galbenă)" înainte de întâlnirea Lee-Xi şi de vizita lui Pete Hegseth.

