Peste 360 de persoane au suferit intoxicaţii alimentare după ce au consumat mese şcolare gratuite în Indonezia

14-08-2025 | 22:33
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen, din provincia Java Centrală, după ce au consumat mese şcolare, a anunţat joi un oficial, cel mai amplu caz de intoxicaţii alimentare din cadrul programului de mese gratuite.

Ioana Andreescu

Încă de la lansarea sa, în luna ianuarie, programul a fost compromis de cazurile de toxiinfecţie alimentară petrecute în diferite locuri din arhipleag şi care au afectat peste 1.000 de persoane.

Şeful guvernului din Sragen, Sigit Pamungkas, a declarat pentru Reuters că 365 de persoane s-au simţit rău şi că o mostră din alimente a fost testată la laborator. Guvernul va achita toate tratamentele medicale necesare.

Wizdan Ridho Abimanyu, un elev din clasa a IX-a la şcoala Gemolong 1, a declarat pentru Reuters că s-a trezit în toiul nopţii cu o durere ascuţită de stomac.

A avut dureri de cap şi diaree, pe care le-a pus pe seama intoxicaţiei alimentare după ce colegii lui s-au plâns de simptome asemănătoare pe reţelele de socializare.

mihaela bilic
Mihaela Bilic recomandă această salată pentru vară: „Cu efect prebiotic și probiotic, un fel de mâncare complet, românesc”

Ce conținea prânzul contaminat

Prânzul contaminat includea orez cu turmeric, omletă, tempeh prăjit, castravete şi salată, felii de măr şi o cutie de lapte, gătite într-o bucătărie centrală şi distribuite mai multor şcoli.

''Am cerut sistarea temporară a distribuţiei alimentelor de la acea bucătărie până la finalizarea analizelor de laborator'', a spus Sigit.

Agenţia naţională pentru nutriţie, care supervizează programul, a impus standarde mai stricte pentru prepararea şi distribuirea alimentelor după cazurile anterioare de intoxicaţii alimentare, a declarat pentru Reuters Dadan Hindayana.

Programul de mese gratuite a fost extins rapid la peste 15 milioane de beneficiari până acum. Autorităţile plănuiesc să ajungă la 83 de milioane până la finalul anului, cu un buget total de 171 de trilioane de rupii (10,62 miliarde de dolari) anul acesta.

Într-un caz de intoxicaţie alimentară înregistrat în Java de Vest în luna mai, peste 200 de elevi s-au îmbolnăvit, iar analizele au arătat că alimentele erau contaminate cu Salmonella şi E. coli, potrivit articolelor apărute în presă.

