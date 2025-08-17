Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Stiri externe
17-08-2025 | 15:16
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
AFP

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

autor
Ioana Andreescu

Incendiul a început sâmbătă şi s-a propagat rapid din cauza vânturilor puternice care au bătut înspre colinele din apropierea oraşului Gelibolu, în apropiere de Strâmtoarea foarte circulată a Dardanelelor.

"Ca măsură de precauţie, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocaţi în zone sigure", a scris pe X guvernatorul din Çanakkale, Omer Toraman.

Posturile de televiziune au difuzat imagini arătând dealuri iluminate de flăcări intense şi nori uriaşi de fum în aerul nocturn.

Douăsprezece avioane şi 18 elicoptere s-au alăturat în zori operaţiunilor de salvare care au implicat 900 de persoane, a declarat pe X conducerea pădurilor.

Citește și
cutremur turcia
Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Destinaţie foarte apreciată de turişti pentru ruinele antice ale Troiei şi pentru câmpul de luptă de la Gallipoli, unde mii de soldaţi au murit în timpul Primului Război Mondial, provincia a suferit de o "secetă extrem de severă" anul trecut, a reamintit guvernatorul.

Accesul la siturile istorice din apropierea oraşului Eceabat a fost închis "din cauza incendiului de pădure în curs", a precizat conducerea unui memorial local dedicat Primului Război Mondial.

O mare parte din nord-vestul Turciei a fost afectată de vânturi

O mare parte din nord-vestul Turciei a fost afectată de vânturi violente în ultimele zile, chiar dacă acestea s-au atenuat duminică.

Pe 11 august, peste 2.000 de persoane au fost evacuate în această provincie din cauza unui incendiu violent care a devastat locuinţe şi a intoxicat zeci de locuitori.

Turcia, care a avut cea mai călduroasă lună iulie de la începutul înregistrărilor meteorologice în urmă cu 55 de ani, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe incendii de amploare. Paisprezece persoane şi-au pierdut viaţa în lupta cu incendiile în luna iulie în vestul ţării.

Experţii afirmă că schimbările climatice cresc frecvenţa şi intensitatea incendiilor de pădure şi a altor catastrofe naturale şi au îndemnat Turcia să ia măsuri pentru a remedia această problemă.

Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă

Sursa: Agerpres

Etichete: Turcia, persoane evacuate, incendii,

Dată publicare: 17-08-2025 15:16

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Citește și...
Turcia vrea să renunțe la „all-inclusive”. Cu ce ar putea înlocui sistemul apreciat de turiști
Stiri externe
Turcia vrea să renunțe la „all-inclusive”. Cu ce ar putea înlocui sistemul apreciat de turiști

Guvernul Turciei a inițiat mai multe măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări elimină cerința unui minim de persoane pentru servirea mesei.

Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort
Stiri externe
Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1.

Cutremur puternic în Turcia, duminică seară. Ce magnitudine a avut
Stiri externe
Cutremur puternic în Turcia, duminică seară. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.

Recomandări
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină
Stiri externe
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină

Liderii europeni și ai NATO se vor alătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la întâlnirea sa crucială cu președintele Donald Trump, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 August 2025

02:13:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12