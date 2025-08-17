Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

Incendiul a început sâmbătă şi s-a propagat rapid din cauza vânturilor puternice care au bătut înspre colinele din apropierea oraşului Gelibolu, în apropiere de Strâmtoarea foarte circulată a Dardanelelor.

"Ca măsură de precauţie, 251 de locuitori din cinci sate au fost relocaţi în zone sigure", a scris pe X guvernatorul din Çanakkale, Omer Toraman.

Posturile de televiziune au difuzat imagini arătând dealuri iluminate de flăcări intense şi nori uriaşi de fum în aerul nocturn.

Douăsprezece avioane şi 18 elicoptere s-au alăturat în zori operaţiunilor de salvare care au implicat 900 de persoane, a declarat pe X conducerea pădurilor.

Destinaţie foarte apreciată de turişti pentru ruinele antice ale Troiei şi pentru câmpul de luptă de la Gallipoli, unde mii de soldaţi au murit în timpul Primului Război Mondial, provincia a suferit de o "secetă extrem de severă" anul trecut, a reamintit guvernatorul.

Accesul la siturile istorice din apropierea oraşului Eceabat a fost închis "din cauza incendiului de pădure în curs", a precizat conducerea unui memorial local dedicat Primului Război Mondial.

O mare parte din nord-vestul Turciei a fost afectată de vânturi

O mare parte din nord-vestul Turciei a fost afectată de vânturi violente în ultimele zile, chiar dacă acestea s-au atenuat duminică.

Pe 11 august, peste 2.000 de persoane au fost evacuate în această provincie din cauza unui incendiu violent care a devastat locuinţe şi a intoxicat zeci de locuitori.

Turcia, care a avut cea mai călduroasă lună iulie de la începutul înregistrărilor meteorologice în urmă cu 55 de ani, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe incendii de amploare. Paisprezece persoane şi-au pierdut viaţa în lupta cu incendiile în luna iulie în vestul ţării.

Experţii afirmă că schimbările climatice cresc frecvenţa şi intensitatea incendiilor de pădure şi a altor catastrofe naturale şi au îndemnat Turcia să ia măsuri pentru a remedia această problemă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













