Totul a început cu un singur telefon mobil furat, găsit într-un colet sigilat, aflat într-un depozit din apropierea aeroportului Heathrow, scrie BBC.

Telefonul fusese urmărit electronic până la depozit nu de polițiști, ci de proprietarul căruia îi fusese furat chiar înainte de Crăciunul din 2024. Acesta a alertat compania de curierat DHL.

„Telefonul suna în interiorul coletului”, a precizat Andy Featherstone, comandantul Poliției Metropolitane responsabil de combaterea furturilor de telefoane mobile. „Era încă pornit. Ceea ce este foarte neobișnuit în astfel de situații, pentru că telefoanele sunt de obicei învelite, astfel încât semnalul nu mai funcționează. Dar, în acest caz, funcționa.”

Telefoanele furate sunt adesea învelite în folie de aluminiu pentru a bloca semnalele wireless și a împiedica localizarea dispozitivelor.

Peste 800 de telefoane, găsite în depozit

Când poliția a fost chemată să investigheze cazul, agenții au descoperit peste 800 de telefoane, ambalate în loturi de câte cinci și depozitate în nouă cutii. Unele erau învelite în folie de aluminiu, iar altele în folie cu bule.

Toate telefoanele fuseseră furate și urmau să fie trimise în Hong Kong.

A fost declanșată o amplă anchetă, denumită Operațiunea Echosteep, iar pentru identificarea suspecților au fost cooptați detectivi specializați în investigarea jafurilor armate și a traficului de droguri.

Alte transporturi au fost interceptate, iar polițiștii au folosit tehnici criminalistice asupra coletelor pentru a identifica doi bărbați, care au fost ulterior puși sub supraveghere.

Doi suspecți, arestați în septembrie 2025

În septembrie 2025, poliția a oprit o mașină care circula prin Waltham Forest și i-a arestat pe Amir Muhammad Khadikhel și Ismat Miakhel.

În interiorul autoturismului, anchetatorii au descoperit mai multe telefoane împrăștiate pe bancheta din spate, în timp ce alte dispozitive se aflau pe podea și erau învelite în folie de aluminiu.

Cei doi purtau coliere prevăzute cu ace speciale pentru scoaterea cartelelor SIM din telefoane.

Alte aproximativ 2.000 de dispozitive au fost descoperite în proprietăți asociate celor doi.

Telefoane furate ascunse în subsol și în cuptorul cu microunde

Poliția a descoperit o trapă care ducea către un subsol, unde, în cutii etichetate ca fiind destinate produselor uscate, se aflau pachete cu telefoane învelite în folie de aluminiu, precum și suma de 44.665 de lire sterline în numerar (aproximativ 52.000 de euro).

Într-o altă proprietate, instanța a aflat că telefoanele furate erau ascunse chiar în interiorul unui cuptor cu microunde.

Procuroarea Karen Robinson KC a declarat că bărbații au avut un „rol principal” într-o „rețea sofisticată și infracțională”, în cadrul căreia poliția a confiscat peste 5.000 de telefoane, cu o valoare estimată în Marea Britanie la aproximativ 5,5 milioane de lire sterline (6,4 milioane de euro).

Instanța a aflat că Khadikhel fugise din Afganistan în 2019 și ajunsese în Marea Britanie ca solicitant de azil.

Un al treilea bărbat, Mansoor Mohammed, care venise în Marea Britanie din India cu viză în 2019, a fost, de asemenea, identificat ca fiind implicat în manipularea dispozitivelor.

Khadikhel, în vârstă de 35 de ani, din Wanstead, și Miakhel, în vârstă de 33 de ani, din Walthamstow, împreună cu Mohammed, în vârstă de 30 de ani, din Wood Green, au pledat vinovat în aprilie pentru conspirație în vederea manipulării unor bunuri furate și participare la activitățile infracționale ale unui grup de crimă organizată.

Khadikhel și Miakhel au recunoscut, de asemenea, conspirația în vederea scoaterii din țară a unor bunuri furate.

Trei bărbați, condamnați la ani grei de închisoare

Vineri, Khadikhel a fost condamnat la nouă ani și jumătate de închisoare, Miakhel la nouă ani de închisoare, iar Mohammed la șase ani și jumătate de închisoare.

Un judecător a declarat că amploarea financiară a infracțiunilor a fost „uriașă”, iar activitatea infracțională a fost „extrem de bine organizată și sofisticată”.

Poliția suspectează că rețeaua a fost responsabilă pentru traficul a până la 40.000 de telefoane în 2024 și 2025, acestea fiind exportate în China. Numărul reprezintă echivalentul a aproximativ 40% din toate dispozitivele furate în Londra în acea perioadă.

Poliția Metropolitană afirmă că a făcut 14 arestări în legătură cu Operațiunea Echosteep, a confiscat peste 250.000 de lire sterline în numerar și a recuperat peste 10.000 de telefoane furate, deși numărul victimelor care și-au recuperat dispozitivele este mai mic, de peste 1.000.