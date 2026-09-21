Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, scopul grupării era să fure beneficiile de ajutor alimentar de la clienții care își foloseau în magazin cardurile de debit emise de guvern, arată o anchetă a Wall Street Journal.

Departamentul Agriculturii a anunțat că guvernul federal a înlocuit beneficii în valoare de 360 de milioane de dolari, furate din conturile a aproximativ 754.000 de gospodării între octombrie 2022 și decembrie 2024, înainte ca legislativul american să retragă această autoritate.

Cazul a ieșit la iveală în Ohio, unde anchetatorii susțin că dispozitivele au fost instalate în magazine și benzinării din Toledo, Maple Heights și zona Cleveland. Printre locurile vizate s-au numărat magazine 7-Eleven și un magazin alimentar din Toledo.

Grupările de acest fel se bazează pe așa-numiții „constructori”, care fabrică meticulos dispozitive de skimming pe care chiar și comercianții vigilenți le pot trece cu vederea. Banii obținuți ilegal sunt folosiți, potrivit autorităților, pentru închirierea unor mașini de lux și a unor locuințe cu piscine infinity. Banii cash, convertiți în criptomonede, sunt trimiși în România și ajung să finanțeze achiziții imobiliare, jocuri de noroc și lideri ai grupărilor infracționale.

Cum ar fi funcționat frauda

Schema exploata o vulnerabilitate a cardurilor EBT: în numeroase state americane, acestea folosesc încă tehnologia bazată pe banda magnetică.

Potrivit anchetatorilor, dispozitivele de skimming puteau fi montate peste terminalele comercianților și erau concepute astfel încât să semene cu componentele originale. În momentul în care un beneficiar își folosea cardul, dispozitivul putea captura datele de pe banda magnetică.

Datele obținute ilegal erau ulterior folosite pentru clonarea cardurilor. Procurorii susțin că membrii grupării verificau soldurile conturilor și retrăgeau sau cheltuiau beneficiile înainte ca victimele să își dea seama că banii au dispărut.

Majoritatea cardurilor de debit și de credit utilizate în prezent au cipuri care sporesc protecția împotriva fraudelor, iar multe permit plata contactless, considerată cea mai sigură metodă. Puține state americane au investit însă milioanele de dolari necesare pentru trecerea la carduri EBT cu cip.

„Nebunia de a le permite oamenilor să continue să folosească o banală cheie de cameră de hotel este aproape echivalentă cu a dona bani românilor”, a declarat Haywood Talcove, directorul executiv al diviziei guvernamentale a LexisNexis Risk Solutions, care colaborează cu instituții publice pentru prevenirea fraudelor.

În cazul investigat în Ohio, autoritățile afirmă că datele furate erau transferate pe carduri goale, care puteau fi apoi folosite pentru a accesa fondurile.

Anchetatorii susțin că dispozitivele erau fabricate în California. În urma unei percheziții la locuința unuia dintre suspecți, în North Hills, California, agenții au descoperit ceea ce procurorii descriu drept un atelier destinat fabricării skimmerelor.

Au fost găsite componente pentru terminale EBT, tastaturi, cabluri, scheme, instrumente de lucru și componente pentru extragerea datelor, dar și documente de identitate false.

O rețea internațională

Deși nu dețin monopolul, grupările de crimă organizată din România domină, potrivit oficialilor din domeniul aplicării legii, fenomenul fraudelor prin skimming.

Potrivit autorităților, mulți dintre românii implicați în aceste infracțiuni se află ilegal în SUA, după ce și-au depășit perioada legală de ședere, nu s-au prezentat la audierile pentru cererile de azil sau au trecut ilegal frontiera.

Potrivit dosarului federal, gruparea ar fi început să studieze terminalele de plată din nordul statului Ohio la sfârșitul lunii februarie.

Unul dintre români este acuzat că ar fi fotografiat în secret terminalele din mai multe magazine și ar fi trimis imaginile în California. Acolo, potrivit anchetatorilor, Valentin Velicu ar fi coordonat fabricarea unor dispozitive adaptate terminalelor fotografiate. Ulterior, dispozitivele ar fi fost trimise din California în Ohio. Procurorii susțin că unele dintre acestea au ajuns prin servicii poștale la locații din zona Cleveland.

Planul ar fi fost dejucat în urma colaborării dintre agenții federali și informatori. Autoritățile susțin că suspecții au ajuns să interacționeze cu persoane care colaborau cu anchetatorii și care s-au prezentat drept potențiali cumpărători ai datelor sau dispozitivelor.

Aproape un milion de dolari, furați

Potrivit procurorilor federali, valoarea totală a beneficiilor SNAP furate sau vizate de operațiune se ridică la aproximativ 961.000 de dolari.

Dimensiunea problemei este dificil de calculat cu exactitate. Departamentul Agriculturii al SUA a anunțat că peste 360 de milioane de dolari în beneficii SNAP au fost confirmate ca fiind furate și ulterior înlocuite pentru beneficiari, în perioada monitorizată de autoritățile federale, respectiv din 2020.

Autoritățile americane atrag însă atenția că suma reală ar putea fi mai mare, deoarece nu toate victimele raportează furturile sau reușesc să își recupereze banii.