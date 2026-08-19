„Potrivit informațiilor preliminare, patru pasageri civili au fost uciși în atac”, anunță procuratura, care precizează că autobuzul circula pe o stradă în acest oraș vizat cu regularitate în atacuri rusești, potirivt News.ro.

În fotografii publicate de către autoritățile regionale apare un minibuz galben cu geamurile sparte și sânge pe jos.

Orașul Herson, care avea aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, s-a aflat sub controlul rușilor din martie și până în noiembrie 2022.

Forțe rusești, poziționate pe celălalt mal al fluviului Nipru, atacă cu regularitate orașul cu drone.

O parte a regiunii Herson este în continuare ocupată de către ruși.

La aproape patru ani și jumătate de la invazia Ucrainei de către Rusia, atacurile s-au intensificat de ambele părți ale frontului și se soldează cu un număr tot mai mare de victime civile.