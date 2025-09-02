Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit

Pasagerii unei curse care decolase din Detroit, Statele Unite, cu destinaţia Shanghai, China, au trăit un adevărat coşmar.

 

Zborul trebuia să dureze 16 ore, dar avionul a fost nevoit să facă sâmbătă un ocol neprevăzut, a anunţat compania aeriană americană Delta Airlines într-un comunicat.

În timp ce survolau Alaska, după cinci ore de zbor, pasagerii avionului, un Airbus A350-900, au aflat că zborul trebuie să facă un ocol de 4.000 de kilometri. Motivul: pilotul, care se îmbolnăvise. Deoarece acesta nu mai putea să ducă zborul la bun sfârşit în condiţii de siguranţă, s-a luat decizia de a devia zborul către Los Angeles, California, relatează Le Figaro.

Avionul a putut în cele din urmă să aterizeze pe aeroportul internaţional al oraşului, aşteptând ca Delta Airlines să găsească un pilot înlocuitor.

Pasagerii, ţintuiţi în scaunele avionului, au avut nevoie de multă răbdare. Abia după trei ore a sosit un pilot înlocuitor şi avionul a putut părăsi pista şi decola din nou spre China.

„Ne cerem scuze clienţilor noştri pentru întârzierea călătoriei”, a transmis Delta Airlines.

Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte

Sursa: News.ro

