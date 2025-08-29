Un avion de luptă al NATO s-a prăbușit. A fost filmat momentul în care aeronava s-a aprins ca o torță
Tragedie aviatică în Polonia. Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit, joi seară,în timpul repetițiilor pentru un spectacol.
Aparatul de zbor s-a prăbușit pe pista aeroportului din orașul Radom, în centrul țării, în jurul orei locale 19:25. Pilotul nu a fost văzut ieșind.
Impactul a provocat daune pistei, iar organizatorii au anunțat anularea show-ului aviatic programat pentru acest weekend.
Pompierii au intervenit imediat la locul accidentului, unde a ajuns de urgență și ministrul Apărării.
În zona în care s-a prăbușit aeronava nu erau spectatori și nicio altă persoană nu a fost rănită.
