Un avion de luptă al NATO s-a prăbușit. A fost filmat momentul în care aeronava s-a aprins ca o torță

29-08-2025 | 09:47
Tragedie aviatică în Polonia. Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit, joi seară,în timpul repetițiilor pentru un spectacol.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Aparatul de zbor s-a prăbușit pe pista aeroportului din orașul Radom, în centrul țării, în jurul orei locale 19:25. Pilotul nu a fost văzut ieșind.

Impactul a provocat daune pistei, iar organizatorii au anunțat anularea show-ului aviatic programat pentru acest weekend.

Pompierii au intervenit imediat la locul accidentului, unde a ajuns de urgență și ministrul Apărării.

Aplauze in avion
„Englezii aflați cu noi în avion au rămas șocați când au văzut că românii aplaudă”. Care este explicația

În zona în care s-a prăbușit aeronava nu erau spectatori și nicio altă persoană nu a fost rănită.

Sursa: Pro TV

NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Zbor „neobișnuit” efectuat de un avion al Comandamentului Nuclear al SUA în apropierea Groenlandei
Zbor „neobișnuit” efectuat de un avion al Comandamentului Nuclear al SUA în apropierea Groenlandei

Un avion al Comandamentului Nuclear al Statelor Unite, capabil să comunice cu submarine dotate cu arme nucleare, a fost detectat într-un zbor „neobișnuit” lângă Groenlanda.

„Englezii aflați cu noi în avion au rămas șocați când au văzut că românii aplaudă”. Care este explicația
„Englezii aflați cu noi în avion au rămas șocați când au văzut că românii aplaudă”. Care este explicația

Aplauzele la aterizarea avioanelor provoacă controverse. Unii le consideră un gest firesc de mulțumire, alții o tradiție depășită. Potrivit unui sondaj, românii, bulgarii și maghiarii sunt printre cei mai entuziaști pasageri la atingerea pistei.

„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO
„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO

273 de persoane aflate la bordul unui Boeing 757-300 au trecut prin momente de groază sâmbătă seara, după ce motorul din dreapta al aeronavei a luat foc la scurt timp după decolarea de pe insula Corfu, Grecia.

Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

