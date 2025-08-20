„Englezii aflați cu noi în avion au rămas șocați când au văzut că românii aplaudă”. Care este explicația

20-08-2025 | 20:16
Aplauzele la aterizarea avioanelor provoacă controverse. Unii le consideră un gest firesc de mulțumire, alții o tradiție depășită. Potrivit unui sondaj, românii, bulgarii și maghiarii sunt printre cei mai entuziaști pasageri la atingerea pistei.

Claudia Nițoi

Obiceiul a apărut în primele decenii ale aviației, când zborul era considerat o experiență luxoasă, dar și riscantă. Pasagerii simțeau nevoia să își exprime ușurarea și recunoștința față de echipaj.

Astăzi, este privit cu amuzament sau ironie, iar pe rețelele de socializare există o mulțime de glume.

Potrivit unui sondaj făcut de compania WizzAir, aplauzele apar frecvent la zborurile din Europa Centrală și de Est. Aproximativ 50% dintre pasagerii români, maghiari și bulgari au declarat că aplaudă, spre deosebire de vestici, unde doar 30% procedează astfel.

Pasager: „Am călătorit destul de mult și am observat că numai românii aplaudă. E un fel de acreditare a piloților și faptul că am ajuns sănătoși acasă. Nu e rău, dar e inutil.”

Pasager:Erau și câțiva englezi cu noi în avion și au rămas șocați când au văzut că românii aplaudă, dar au aplaudat și ei cu noi.”

Motivațiile pentru aplauzele de la aterizare diferă de la o regiune la alta. Românii, bulgarii și maghiarii aplaudă pentru a sărbători o aterizare lină și în siguranță, în timp ce vesticii aplaudă în semn de recunoștință pentru echipaj. Și, indiferent de regiune, unul din cinci pasageri recunoaște că bate din palme doar pentru că alții în jurul lui o fac.

Cătălin Prunariu, pilot: „În mod sigur, pasagerii fac acest gest ca o formă de apreciere, din păcate în cabina de pilotaj nu se aud aceste aplauze. Noi ne facem treaba, indiferent de cât de dificil e zborul.”

Potrivit studiului, realizat pe 4.500 de pasageri și 150 de însoțitori de bord, pasagerii care zboară mai rar sunt mai înclinați să aplaude.

20-08-2025 20:08

