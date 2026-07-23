În prima sa declaraţie politică fermă de la înfrângerea zdrobitoare suferită în alegeri, Orban a publicat, marţi seara, o „Declaraţie de rezistenţă” pe Facebook, la scurt timp după ce partidul său, Fidesz, a anunţat că procurorii au efectuat percheziţii la sediile care găzduiesc serverele sale de internet, potrivit News.ro.

Procurorii au declarat pentru Reuters, într-un răspuns trimis prin e-mail, că acţiunea este legată de o anchetă privind „deturnarea de fonduri şi alte infracţiuni” la Fondul Naţional pentru Cultură din timpul guvernului Orban.

Orban acuză o acţiune motivată politic

Orban a declarat reporterilor că procurorii au confiscat servere care conţineau o bază de date şi e-mailuri ale membrilor partidului, ceea ce, potrivit lui, este o măsură motivată politic, menită să împiedice, din punct de vedere legal, funcţionarea partidului Fidesz.

„Problema Fondului Naţional pentru Cultură a fost doar un pretext pentru asta”, a spus Orban, adăugând că nu s-a comis nicio ilegalitate.

Într-o postare pe Facebook, Orban a afirmat că Ungaria „a încetat să mai fie un stat democratic” după ce noul guvern de centru-dreapta al prim-ministrului Peter Magyar a adoptat un amendament constituţional care pune capăt mandatului preşedintelui şi al preşedintelui Curţii Constituţionale.

Procurorul general al Ungariei şi-a dat, de asemenea, demisia miercuri, acuzând presiuni politice. Tisza neagă că ar adopta o atitudine autoritară faţă de adversarii politici. Partidul s-a angajat să combată corupţia, care, susţine formaţiunea, era endemică sub administraţia lui Orban, ca parte a eforturilor Tisza de a readuce Ungaria în curentul principal al UE.

Fidesz promite să folosească toate mijloacele paşnice

Orban însuşi s-a confruntat cu critici severe pe durata mandatului său cu privire la standardele democratice din Ungaria şi a fost în conflict frecvent cu UE pe teme precum statul de drept şi drepturile minorităţilor.

Orban a negat acuzaţiile de corupţie. „Noul sistem politic creat în acest fel este ilegitim... Fidesz va folosi toate mijloacele paşnice împotriva abuzului de putere, atât în interiorul, cât şi în afara parlamentului”, a declarat Orban.

Partidul Tisza al lui Magyar deţine o majoritate calificată în parlament, ceea ce îi permite să anuleze modificările introduse de Orban, despre care Magyar susţine că au prejudiciat democraţia.

Un amendament constituţional a pus capăt mandatului preşedintelui Tamas Sulyok, invocând „pierderea gravă a încrederii” societăţii într-un lider ales în 2024 de către parlamentarii din partidul Fidesz al lui Orban. Parlamentul va alege în curând un nou preşedinte.

Partidul Tisza al lui Magyar se bucură de un sprijin public imens, un sondaj realizat de institutul Median la începutul acestei luni indicând un sprijin de 60%, faţă de 18% pentru Fidesz. De la alegeri, Fidesz se află în derută, liderul grupului său parlamentar demisionând săptămâna trecută.