Creditul, cu dobândă de 3,25% şi cu riscul acoperit 100% printr-o garanţie de stat, este una dintre tranzacţiile în care a fost implicată Eximbank care sunt acum verificate, a declarat Magyar în cadrul unui briefing, potrivit Agerpres.

Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani la putere ai lui Viktor Orban în urma alegerilor din aprilie, s-a angajat să combată corupţia, despre care spune că era galopantă în timpul fostul guvern. Orban a negat acuzaţiile de corupţie.

Magyar a afirmat că creditul către Macedonia de Nord ar putea însemna că fostul guvern a folosit fonduri menite să susţină afacerile ungare pentru a întări un aliat politic extern şi pentru beneficiul potenţial al companiilor prietene.

Creditul a fost anunţat în 2024 de prim-ministrul nord-macedonean Hristijan Mickoski, lider al partidului naţionalist conservator VMRO-DPMNE şi un aliat al lui Orban.

Guvernul lui Orban i-a acordat azil fostului premier nord-macedonean Nikola Gruevski, tot din partidul VMRO-DPMNE, în 2018, după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru acuzaţii de corupţie.

Magyar a spus că ministrul economiei şi energiei a depus un raport la poliţie în care sunt semnalate patru cazuri legate de Eximbank, inclusiv creditul pentru Macedonia de Nord, sub suspiciunea de deturnare de fonduri, management neglijent şi alte infracţiuni.

Unul dintre cazuri implică un proiect african de infrastructură al unei companii private pentru care Eximbank şi Banca ungară pentru dezvoltare deţinută de stat au acordat o garanţie de finanţare de 126 de miliarde de forinţi (394 milioane de dolari), a spus Magyar.

Eximbank nu a răspuns unei solicitări a Reuters de a comenta anunţul privind ancheta.

Banca a fost supervizată de Ministerul de Externe până în iunie 2022, când a trecut la Ministerul Economiei.

"Guvernul nu vrea să dea verdicte în aceste cazuri, totuşi vom furniza toată asistenţa necesară pentru a stabili dacă s-au comis infracţiuni", a spus Magyar.

Guvernul ungar a depus o lege în parlament în această lună prin care este înfiinţat un birou anticorupţie. În aceeaşi zi, Comisia Europeană a anunţat că Ungaria se va alătura Biroului Procurorului European.