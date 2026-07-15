El a descris această schimbare drept o modificare strategică a politicii externe și de securitate a țării sub guvernul premierului Peter Magyar, relatează novinite. com.

La o conferință pe 14 iulie, Ruszin-Szendi a declarat că „închidem ușa în fața rușilor”, argumentând că deciziile Ungariei trebuie să fie ghidate de „interesele și valorile națiunii și ale aliaților”.

El a spus că reconstruirea încrederii cu țările aliate a devenit o prioritate, subliniind că interesele pe termen lung ale Ungariei sunt aliniate cu cele ale partenerilor săi europeni și transatlantici.

Potrivit ministrului apărării, Moscova a încercat să-și mențină influența în ciuda schimbării de politică a Budapestei.

„Acum că Ungaria s-a îndepărtat de Moscova, serviciile secrete ruse au încercat să intre pe ușa din spate”, a spus el, avertizând că țara trebuie să rămână vigilentă față de astfel de eforturi.

Comentariile reflectă o îndepărtare semnificativă de abordarea fostului premier Viktor Orbán, al cărui guvern era considerat pe scară largă unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Kremlinului în cadrul Uniunii Europene.

Sub conducerea lui Magyar, Budapesta a adoptat o orientare mai pro-europeană, încercând în același timp să restabilească încrederea aliaților săi.

Ruszin-Szendi a spus că prioritățile de securitate ale Ungariei se concentrează în prezent pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei și pe conflictul care implică Statele Unite și Iranul.

Deși noul guvern a adoptat o poziție mai constructivă față de Ucraina și Uniunea Europeană, acesta a menținut și o abordare prudentă în privința mai multor probleme importante.

Deciziile recente evidențiază acest echilibru.

În iunie, Ungaria a ridicat o interdicție de nouă luni asupra presei ucrainene, introdusă de administrația anterioară, o măsură prezentată ca parte a unor eforturi mai ample de îmbunătățire a relațiilor cu Kievul.

În același timp, premierul Peter Magyar le-a cerut liderilor UE să încetinească ritmul procesului de aderare a Ucrainei, susținând că blocul comunitar ar trebui să adopte o abordare mai atentă în privința extinderii.