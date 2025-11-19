România va inaugura în decembrie un nou punct de trecere spre Ucraina. Unde se află podul. GALERIE FOTO

19-11-2025 | 17:20
pod ucraina sighet
Noul pod rutier peste râul Tisa, care leagă România de Ucraina în apropiere de Sighetu Marmației, va fi inaugurat în decembrie, a anunțat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

 

Aura Trif

Anunţul a fost făcut, miercuri, în cadrul unei videoconferinţe la care au participat şeful Administraţiei Regionale Kiev, Mykola Kalashnyk şi ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, scrie Agerpres.

"O veste importantă: în decembrie finalizăm Podul peste Tisa, o legătură directă, necesară şi simbolică între comunităţile noastre. Un pod care va uni oameni, nu doar maluri. În vremurile pe care le trăim, colaborarea nu mai e doar o procedură administrativă. E omenie, responsabilitate, dorinţa sinceră de a pune umărul acolo unde este nevoie. Maramureşul rămâne aproape de regiunea Kiev. Prin oameni, prin fapte şi prin proiecte care chiar contează", a spus Gabriel Zetea.

Preşedintele CJ a mai subliniat că în urma discuţiilor purtate cu şeful Administraţiei Regionale Kiev din Ucraina a înţeles greutăţile imense provocate de război.

"Ce am simţit? Forţă, rezistenţă şi o dorinţă uriaşă de a merge înainte, chiar şi când condiţiile sunt extrem de dure. Situaţia reală din regiunea Kiev: 6 ore pe zi fără curent, iar 6 ore fără ... mii de oameni strămutaţi, peste 30.000 de obiective afectate, dintre care 24.000 reconstruite deja. Un efort care spune tot despre curajul oamenilor de acolo", a mai precizat Gabriel Zetea.

Şeful CJ Maramureş a mai ţinut menţioneze că în ciuda situaţiei dificile din Ucraina, proiectele comune româno-ucrainene vor continua.

"Ce facem împreună: continuăm demersurile pentru Acordul de Cooperare Maramureş - Kiev, activăm Alianţa pentru Reconstrucţia Ucrainei pentru proiecte urgente, ne implicăm în sprijinirea 'Punctelor de Invincibilitate', vitale în crize şi punem la masă echipe tehnice pentru 3-5 proiecte prioritare comune", a spus Gabriel Zetea.

Administraţia CJ Maramureş a cultivat încă de la începutul anilor 90, relaţii de bună vecinătate şi culturale cu Regiunea Ivano-Frankivsk, unde trăieşte o importantă comunitate de etnici români, relaţie care se află într-o continuă susţinere.

Sursa: Agerpres

Direcţia de Sănătate Publică Olt a făcut verificări la spitalul din Slatina, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu gândaci într-un salon. Inspectorii spun că nu au găsit insecte, dar au constatat nereguli într-una dintre secțiile medicale.

Un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a fost exclus din magistratură, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins acţiunea împotriva CSM care hotărâse excluderea sa din rândul magistraţilor.

