Un dezertor rus dezvăluie cum armata falsifică hărțile din Ucraina și raportează capturi inexistente comandanților

Recrutul rus Viaceslav Boyarintsev (nume schimbat din motive de securitate) a declarat jurnaliștilor Mediazona cum Forțele Armate Ruse compilează hărți ale luptelor din Ucraina.

El a lucrat ca cartograf, producând hărți folosite de comandamentul rus pentru a planifica operațiuni militare.

Boyarintsev a dezertat din armată.

El susține că hărțile nu reflectă întotdeauna realitatea.

Cum se înșeală armata rusă. Relatarea recrutului rus

Informațiile pe care regimentele le furnizează [cartierului general] sunt în mare parte irelevante și nerealiste. Aceste „colorări acreditate” despre care toată lumea știe - ele chiar există.

Regimentele raportează că trupele lor au capturat complet, să zicem, Rutenul Iar sau Poltavka.

Eu, desigur, le detaliez, dar apoi deschid harți diferite, mă uit la harta DeepState și văd că întregul Rutenul Iar se află în zona gri.

Din nou, am vorbit direct cu șefii de stat major și cu regimentele, iar ei mi-au spus: „Astea sunt o prostie. Ceea ce raportăm noi [despre înaintarea noastră] sunt o prostie completă; nu putem fi acolo”.

Cel mai probabil, [falsificarea are loc] la nivelul comandantului de regiment. Ei transmit informații diviziei, iar de la divizie, informațiile sunt trimise armatei. Și în armată, falsifică și mai mult. Am primit rapoarte electronice despre situația diviziei de la armată [cartierul general] și am văzut personal că cifrele de acolo erau nerealiste.

Informațiile falsificate pe care mi le dau comandanții de regiment diferă cu un kilometru și jumătate până la doi kilometri de informațiile care vin de la armată. Diferă în mod nebunesc. În armată, există o falsificare și mai mare a ceea ce există de fapt.

Voi explica cum este cartografiată această înaintare. Luați, de exemplu, o întindere forestieră lungă de un kilometru. Doi oameni sunt staționați la început și doi la sfârșit. Pe hărți, această întindere forestieră este marcată automat ca fiind complet capturată. Se presupune că este deja în întregime sub control rusesc. Doi oameni sunt staționați undeva, iar 300-400 de metri sunt acoperiți cu vopsea. Cu toate acestea, Federația Rusă nu are fortificații blindate în aceste poziții.

Deci, mai întâi mint despre faptul că este o zonă controlată, apoi trimit unități acolo. În cele din urmă, se înșeală singuri.

