Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Parisul a căpătat un aer de basm odată cu prima furtună de zăpadă a sezonului, care a îmbrăcat în alb Turnul Eiffel, Champ de Mars și străduțele din împrejurimi.
Un strat subțire, dar uniform, a schimbat complet atmosfera orașului, iar locuitorii și turiștii au surprins momentul în sute de imagini, scrie The Weather Channel.
Rețelele sociale s-au umplut rapid de fotografii spectaculoase cu fulgii care se așterneau pe trotuare, pe bănci și sub lumina caldă a felinarelor, transformând capitala Franței într-un decor de iarnă desprins parcă dintr-o poveste.
25-11-2025 21:35
25-11-2025 21:35