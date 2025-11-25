Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Stiri externe
25-11-2025 | 21:35
ninsoare paris
AFP

Parisul a căpătat un aer de basm odată cu prima furtună de zăpadă a sezonului, care a îmbrăcat în alb Turnul Eiffel, Champ de Mars și străduțele din împrejurimi.

autor
Sabrina Saghin

Un strat subțire, dar uniform, a schimbat complet atmosfera orașului, iar locuitorii și turiștii au surprins momentul în sute de imagini, scrie The Weather Channel.

Rețelele sociale s-au umplut rapid de fotografii spectaculoase cu fulgii care se așterneau pe trotuare, pe bănci și sub lumina caldă a felinarelor, transformând capitala Franței într-un decor de iarnă desprins parcă dintr-o poveste.

Sursa: The Weather Channel

