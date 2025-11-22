Val de frig în Europa. A nins abundent în Germania și Spania, iar zăpada a provocat blocaje în trafic. „Este extrem de frig”

Un val de frig cu temperaturi negative a cuprins Franța. Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme și în Germania, unde asigură peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun.

A nins mai peste tot, iar temperaturile au coborât mult sub limita înghețului. De ninsori timpurii și ger au parte și locuitorii din nordul Spaniei.

Francezii au parte de un weekend rece, mai ales în regiunea Parisului, unde opt departamente au fost plasate sub cod portocaliu de ninsoare și polei.

Este frig pătrunzător și în Germania. Chiar și așa, târgurile de Crăciun din marile orașe atrag o mulțime de vizitatori.

Atmosfera târgurilor de Crăciun

Femeie: „Am venit special pentru a bea un vin fiert.”

Femeie: „Sunt aici ca să mă bucur de atmosfera de sărbătoare. E foarte drăguț totul.”

În landul Saxonia, de câteva zile, șoferii își găsesc mașinile acoperite cu un strat subțire de gheață dimineața.

Tânără: „Dârdâi de frig! Eu sunt din Brazilia, așa că pentru mine este extrem de frig.”

Tânără: „A nins în fiecare zi în ultima perioadă, așa că m-am îmbrăcat mai gros și am ieșit să curăț mașina.”

În Bavaria, a nins puternic și s-a circulat greoi pe șosele. Zăpada așternută în strat generos a oferit ocazia pentru bătăi cu bulgări și plimbări cu sania.

Femeie: „Sunt extrem de fericită. Ador zăpada și iarna. E minunat.”

Bărbat: „Ador ninsoare, iarna, totul este alb, e o atmosferă extraordinară.”

Prognoza meteorologică în Germania

Meteorologii din Germania spun că ninsorile se vor opri abia la începutul săptămânii viitoare, când vor începe să crească și temperaturile.

A nins abundent și în sudul Suediei. Zăpada a provocat blocaje în trafic și accidente rutiere. Bucăți dintr-o autostradă circulată au fost închise.

Un frig pătrunzător s-a abătut și peste nordul Spaniei. Diminețile au adus aproape peste tot temperaturi negative, iar în zonele mai înalte a nins.

