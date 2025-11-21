Stratul de zăpadă măsoară între 15-20 cm pe mai multe masive montane din țară. Ninsorile continuă și zilele următoare

Stratul de zăpadă din masivele Parâng, Retezat şi Şureanu măsoară 15-20 cm la peste 1.800 m, iar salvamontiştii le recomandă turiştilor prudenţă pe traseele de creastă.

"Zona de creastă este de evitat pentru că a nins şi s-a depus un strat de zăpadă cuprins între 15 şi 20 de centimetri peste solul îngheţat. Este bine ca turiştii să aibă la ei echipament adecvat atunci când îşi propun să abordeze un anumit traseu, la acest sfârşit de săptămână, pentru că vremea s-a răcit şi a nins", a declarat vineri, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Potrivit acestuia, zilele trecute a nins şi în zona staţiunilor montane, însă zăpada s-a topit.

Totodată, turiştii sunt sfătuiţi să nu plece singuri în drumeţii, oricare ar fi acestea, să studieze prognoza meteo şi să anunţe Salvamontul sau la cabane intenţia de aborda un traseu sau altul.

Ploi în țară și ninsori la munte

ANM a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă dimineaţa în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece şi precipitaţii şi vânt, în cea mai mare parte a ţării.

Se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă local de 10 - 15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali de 20 - 30 l/mp, izolat de peste 60 l/mp. Precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în nordul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi, pe arii restrânse, depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, treptat, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste, transmite ANM.

