Stratul de zăpadă măsoară între 15-20 cm pe mai multe masive montane din țară. Ninsorile continuă și zilele următoare

Vremea
21-11-2025 | 16:32
zapada munte
Shutterstock

Stratul de zăpadă din masivele Parâng, Retezat şi Şureanu măsoară 15-20 cm la peste 1.800 m, iar salvamontiştii le recomandă turiştilor prudenţă pe traseele de creastă.

autor
Aura Trif

"Zona de creastă este de evitat pentru că a nins şi s-a depus un strat de zăpadă cuprins între 15 şi 20 de centimetri peste solul îngheţat. Este bine ca turiştii să aibă la ei echipament adecvat atunci când îşi propun să abordeze un anumit traseu, la acest sfârşit de săptămână, pentru că vremea s-a răcit şi a nins", a declarat vineri, şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Potrivit acestuia, zilele trecute a nins şi în zona staţiunilor montane, însă zăpada s-a topit.

Totodată, turiştii sunt sfătuiţi să nu plece singuri în drumeţii, oricare ar fi acestea, să studieze prognoza meteo şi să anunţe Salvamontul sau la cabane intenţia de aborda un traseu sau altul.

Ploi în țară și ninsori la munte

ANM a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă dimineaţa în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece şi precipitaţii şi vânt, în cea mai mare parte a ţării.

Citește și
Ludovic Orban
Ludovic Orban, replică tăioasă pentru Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”

Se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă local de 10 - 15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali de 20 - 30 l/mp, izolat de peste 60 l/mp. Precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în nordul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi, pe arii restrânse, depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, treptat, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste, transmite ANM.

Accident grav în Mehedinți. O șoferiță și fiicele sale au ajuns în stare critică la spital. Femeia s-a izbit de un camion

Sursa: Agerpres

Etichete: munte, ninsoare, ploi, anm, hunedoara, zapada,

Dată publicare: 21-11-2025 16:32

Articol recomandat de sport.ro
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Citește și...
„Jaful secolului”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, prezentat în SUA, Marea Britanie şi Canada
Cultura
„Jaful secolului”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, prezentat în SUA, Marea Britanie şi Canada

„Jaful secolului” / „Traffic”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, la categoria Cel mai bun film internaţional, va fi prezentat în curând în Marea Britanie, Canada şi SUA, în cadrul unor evenimente speciale.

Ludovic Orban, replică tăioasă pentru Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”
Stiri Politice
Ludovic Orban, replică tăioasă pentru Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că viaţa mea nu este telenovelă.

VIDEO. O șoferiță, cu doi copii în mașină, a intrat în plin într-un TIR, în Mehedinți. Momentul impactului terifiant
Stiri actuale
VIDEO. O șoferiță, cu doi copii în mașină, a intrat în plin într-un TIR, în Mehedinți. Momentul impactului terifiant

O șoferiță de 41 de ani și cele două fiice ale sale, pasagere în mașină, au ajuns la spital în urma unui grav accident. Femeia a intrat într-o depășire periculoasă pe un drum din județul Mehedinți și s-a izbit de un camion care circula regulamentar.  

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nici o legătură cu realitatea”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nici o legătură cu realitatea”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, o conferință de presă, în care a vorbit despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație și ”tăierile de salarii”.  

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Ultimatum de la Kremlin: Peskov îi cere lui Zelenski capitulare prin „negocieri imediate”, dar neagă discuțiile cu SUA
Stiri externe
Ultimatum de la Kremlin: Peskov îi cere lui Zelenski capitulare prin „negocieri imediate”, dar neagă discuțiile cu SUA

Kremlinul l-a avertizat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului "nu are sens" şi, în plus, este "periculos" pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluţie paşnică "chiar acum".

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Noiembrie 2025

49:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28