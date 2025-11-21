Cod galben de vreme rece și ploi în șase județe. Zonele în care apar ninsori și se depune stratul de zăpadă | HARTĂ

21-11-2025 | 11:14
ANM a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă dimineaţa în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece şi precipitaţii şi vânt, în cea mai mare parte a ţării.

 

Sabrina Saghin

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 - 22 noiembrie, ora 10:00, în zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 30 l/mp, izolat de peste 40 l/mp.

De asemenea, în perioada 21 noiembrie, ora 10:00 - 23 noiembrie, ora 14:00, va fi în vigoare o informare de ploi, precipitaţii mixte şi ninsori, intensificări ale vântului şi vreme rece, valabilă în majoritatea regiunilor.

Astfel, se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă local de 10 - 15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali de 20 - 30 l/mp, izolat de peste 60 l/mp.

Vremea azi, 21 noiembrie 2025. Temperaturi mai ridicate, însă ploi abundente în aproape toată țara

Precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în nordul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi, pe arii restrânse, depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, treptat, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local şi temporar, vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45 - 50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali, vineri, vor fi rafale de 70 - 90 km/h.

Meteorologii precizează că, pe ansamblu, vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord şi nord-est, iar duminică şi în restul ţării.

Sursa: Agerpres

21-11-2025 11:14

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie
Vremea
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii.

Vremea azi, 21 noiembrie 2025. Temperaturi mai ridicate, însă ploi abundente în aproape toată țara
Vremea
Vremea azi, 21 noiembrie 2025. Temperaturi mai ridicate, însă ploi abundente în aproape toată țara

Vineri avem vreme caldă pentru această perioadă, în special în vestul, în centrul și în sud-estul României. O să plouă în mare parte din țară, mai puțin în zona Dobrogei.

Când s-au sărutat oamenii pentru prima dată. Răspunsul surprinzător dat de știință
Stiri Diverse
Când s-au sărutat oamenii pentru prima dată. Răspunsul surprinzător dat de știință

Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiţilor din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters.

Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”
Stiri externe
Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.

Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO
Stiri actuale
Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie
Vremea
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii.

