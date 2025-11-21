Cod galben de vreme rece și ploi în șase județe. Zonele în care apar ninsori și se depune stratul de zăpadă | HARTĂ

ANM a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă dimineaţa în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece şi precipitaţii şi vânt, în cea mai mare parte a ţării.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 - 22 noiembrie, ora 10:00, în zona de munte a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 30 l/mp, izolat de peste 40 l/mp.

De asemenea, în perioada 21 noiembrie, ora 10:00 - 23 noiembrie, ora 14:00, va fi în vigoare o informare de ploi, precipitaţii mixte şi ninsori, intensificări ale vântului şi vreme rece, valabilă în majoritatea regiunilor.

Astfel, se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă local de 10 - 15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali de 20 - 30 l/mp, izolat de peste 60 l/mp.

ANM

Precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în nordul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi, pe arii restrânse, depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică, treptat, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local şi temporar, vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45 - 50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali, vineri, vor fi rafale de 70 - 90 km/h.

Meteorologii precizează că, pe ansamblu, vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord şi nord-est, iar duminică şi în restul ţării.

