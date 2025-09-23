Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, la o reuniune a asociaţiei acestora

23-09-2025 | 20:43
papa leon XIV
Shutterstock

Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale a Exorciştilor (AIE) cu ocazia reuniunii anuale a acesteia.

Ioana Andreescu

În mesajul său, suveranul pontif a vorbit despre un serviciu sensibil şi extrem de necesar pentru a îi elibera pe oameni de rău.

Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma.

În mesajul său, liderul de la Vatican afirmă că orice credincios care este posedat trebuie să fie sprijinit prin rugăciuni şi apeluri către Hristos, potrivit unei relatări a agenţiei italiene de presă ANSA.

Dumnezeu ar fi atunci în măsură să asigure victoria asupra Satanei prin sacramentul exorcizării, a declarat papa Leon al XIV-lea.

AIE a primit recunoaşterea oficială din partea Vaticanului în urmă cu câţiva ani. Asociaţia are membri în aproximativ 30 de ţări şi pregăteşte exorcişti.

Cu excepţia predicilor sale, Leon al XIV-lea a vorbit rar în public după ce a fost ales papă în luna mai. Opiniile şi poziţia sa cu privire la multe chestiuni clericale nu sunt deocamdată cunoscute.

Predecesorul său, papa Francisc, a declarat de mai multe ori că este necesar să se lupte împotriva Satanei şi a demonilor.

Exorcizarea este încă practicată în unele comunităţi catolice. Biserica o consideră o rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru a le elibera pe victime de puterea răului. Ritualurile sale includ stropirea cu apă sfinţită şi plasarea mâinilor preotului exorcist pe capul persoanei posedate.

Oponenţii acestei practici susţin că ajutorul psihologic profesional este mai eficient.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-09-2025 20:43

