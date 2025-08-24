Mesajul lui Zelenski de ziua independenței: „Construim o Ucraină puternică”

24-08-2025 | 10:50
volodimir zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, duminică, un mesaj solemn cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenței țării. Mesajul a fost filmat în Piața Independenței (Maidan) din Kiev, un loc simbolic pentru istoria recentă a

Mihai Niculescu

În discursul său, Zelenski a subliniat scopul național al poporului ucrainean, aflat în plin război cu Rusia, început pe 24 februarie 2022.

„Construim o Ucraină puternică încât să fie suficient pentru a trăi în siguranță și pace. Pentru ca aici, în această piață, în Piața Independenței, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii și nepoții noștri să sărbătorească Ziua Independenței. În pace. În liniște. Cu încredere în viitor. Cu respect. Și cu recunoștință față de toți cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independență. Față de cei care au îndurat, care au învins, care au obținut victoria," a transmis liderul de la Kiev.

Mesajul s-a încheiat cu un salut plin de speranță și mândrie: „Un astfel de obiectiv merită să trăiești pentru el. Și asta este ceea ce susținem. La mulți ani, oameni minunați ai unei țări minunate! La mulți ani de Ziua Independenței! Slavă Ucrainei!".

Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică pe 24 august 1991, iar de atunci această zi este marcată anual drept sărbătoare națională.

