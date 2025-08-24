Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

Stiri externe
24-08-2025 | 14:18
volodimir zelenski
AFP

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

autor
Alexandru Toader

În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, câte 27%. În rândul persoanelor de peste 50 de ani există mai mult sprijin pentru Zalujnîi decât pentru Zelenski: 31% față de 30%, potrivit Ukrainska Pravda.

Respondenții au fost întrebați: „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cu ce candidat, dacă este cazul, ați vota?”, 31% l-au ales pe Volodimir Zelenski, 25% pe Valeri Zalujnîi (fostul comandant al Armatei/acutalul ambasador ucrainean în Marea Britanie), 6% pe Petro Poroșenko (al cincilea președinte al Ucrainei, în prezent deputat din partea partidului Solidaritatea Europeană) și 5% pe Kirilo Budanov (șeful Direcției Principale de Informații a Apărării din Ucraina).

Întrebați „Aprobați sau dezaprobați activitatea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski?”, 33% au răspuns că aprobă ferm, 32% că aprobă într-o oarecare măsură, iar 16% au spus că dezaprobă ferm sau parțial.

Întrebați cu ce partid ar vota, 22% au ales Partidul lui Zalujnîi, 14% Blocul lui Zelenski, 8% Partidul Azov și 8% Solidaritatea Europeană.

Citește și
Vladimir Putin și Donald Trump
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Partidul lui Zalujnîi este mai popular decât Blocul lui Zelenski în toate grupele de vârstă și în aproape toate regiunile, cu excepția sudului, unde scorurile sunt egale, câte 19%.

Între timp, 74% dintre respondenți au declarat că și-ar dori să vadă noi partide la următoarele alegeri parlamentare, în timp ce 17% sunt mulțumiți de opțiunile existente.

Sondajul a fost realizat pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția teritoriilor ocupate temporar, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), pe baza unui eșantion aleatoriu de numere de telefon mobil. În total, au fost chestionați 2.400 de rezidenți cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare pentru un eșantion simplu aleatoriu este de 2,0 puncte procentuale pentru întregul eșantion.

Amintim că, Rusia nu îl mai recunoaște pe Volodimir Zelenski ca președinte legitim al Ucrainei și insistă pentru instalarea unui lider pro-rus la Kiev. Kremlinul și-a făcut publică intenția de a influența viitorul politic al Ucrainei, semnalând că doar o conducere „favorabilă Moscovei” ar putea deschide calea unor negocieri de pace.

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Ucraina, presedinte, Zelenski, sondaj,

Dată publicare: 24-08-2025 14:04

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Mesajul lui Zelenski de ziua independenței: „Construim o Ucraină puternică”
Stiri externe
Mesajul lui Zelenski de ziua independenței: „Construim o Ucraină puternică”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, duminică, un mesaj solemn cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenței țării. Mesajul a fost filmat în Piața Independenței (Maidan) din Kiev, un loc simbolic pentru istoria recentă a

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace
Stiri externe
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Volodimir Zelenski spune că este gata să se întâlnească oricând cu Vladimir Putin în orice formă, dar Moscova încearcă din nou să tragă de timp.

Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”
Stiri externe
Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, ţările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina şi să favorizeze astfel pacea.

Recomandări
Un spital din Botoșani stă închis de zece ani pentru lucrări. Pacienții care depind de asistență medicală vitală tot așteaptă
Stiri actuale
Un spital din Botoșani stă închis de zece ani pentru lucrări. Pacienții care depind de asistență medicală vitală tot așteaptă

Un spital din Botoșani, promis de aproape un deceniu, este și acum închis, deși s-a anunțat că este gata de patru ani. Primul constructor a dat faliment, iar o altă firmă încearcă să repare deficiențe grave și să finalizeze lucrările.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12