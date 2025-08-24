Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, câte 27%. În rândul persoanelor de peste 50 de ani există mai mult sprijin pentru Zalujnîi decât pentru Zelenski: 31% față de 30%, potrivit Ukrainska Pravda.

Respondenții au fost întrebați: „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cu ce candidat, dacă este cazul, ați vota?”, 31% l-au ales pe Volodimir Zelenski, 25% pe Valeri Zalujnîi (fostul comandant al Armatei/acutalul ambasador ucrainean în Marea Britanie), 6% pe Petro Poroșenko (al cincilea președinte al Ucrainei, în prezent deputat din partea partidului Solidaritatea Europeană) și 5% pe Kirilo Budanov (șeful Direcției Principale de Informații a Apărării din Ucraina).

Întrebați „Aprobați sau dezaprobați activitatea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski?”, 33% au răspuns că aprobă ferm, 32% că aprobă într-o oarecare măsură, iar 16% au spus că dezaprobă ferm sau parțial.

Întrebați cu ce partid ar vota, 22% au ales Partidul lui Zalujnîi, 14% Blocul lui Zelenski, 8% Partidul Azov și 8% Solidaritatea Europeană.

Partidul lui Zalujnîi este mai popular decât Blocul lui Zelenski în toate grupele de vârstă și în aproape toate regiunile, cu excepția sudului, unde scorurile sunt egale, câte 19%.

Între timp, 74% dintre respondenți au declarat că și-ar dori să vadă noi partide la următoarele alegeri parlamentare, în timp ce 17% sunt mulțumiți de opțiunile existente.

Sondajul a fost realizat pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția teritoriilor ocupate temporar, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), pe baza unui eșantion aleatoriu de numere de telefon mobil. În total, au fost chestionați 2.400 de rezidenți cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare pentru un eșantion simplu aleatoriu este de 2,0 puncte procentuale pentru întregul eșantion.

Amintim că, Rusia nu îl mai recunoaște pe Volodimir Zelenski ca președinte legitim al Ucrainei și insistă pentru instalarea unui lider pro-rus la Kiev. Kremlinul și-a făcut publică intenția de a influența viitorul politic al Ucrainei, semnalând că doar o conducere „favorabilă Moscovei” ar putea deschide calea unor negocieri de pace.

