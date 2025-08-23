Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

23-08-2025 | 20:28
Volodimir Zelenski spune că este gata să se întâlnească oricând cu Vladimir Putin în orice formă, dar Moscova încearcă din nou să tragă de timp.

Iar Președintele Trump - care a explicat că în două săptămâni se va lămuri dacă Rusia vrea cu adevărat să facă pace cu Ucraina a transmis că îl așteaptă pe Putin în America la Mondialul de fotbal.

Evenimentul din Biroul Oval a fost organizat pentru anunțarea locului unde va avea loc tragerea la sorți a Cupei mondiale la fotbal, de anul viitor.

Gianni Infantino, președintele FIFA: „Este trofeul Cupei mondiale. Este doar pentru învingători. Cum și dumneavoastră sunteți un învingător, desigur îl puteți ține în mână”.

Însă, pe neașteptate, Donald Trump a scos din sertar o fotografie în care apare alături de Vladimir Putin, la summitul lor din Alaska.

Donald Trump, președintele SUA: „(Putin n.r.) a fost foarte respectuos cu mine și cu țara noastră, dar nu prea respectuos cu alte țări. O să-i dau un autograf pe fotografia asta. M-am gândit că ați vrea să o vedeți. Aici este cel numit Vladimir Putin, care cred că va veni (la Cupa Mondială n.r.), în funcție de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină sau nu. Depinde de ceea ce se va întâmpla”.

Donald Trump, lăudat de Vladimir Putin

La rândul său, Putin l-a ridicat în slăvi pe președintele american în cursul unei vizite în „orașul închis” Sarov, aflat la 370 de kilometri de Moscova, care este baza programului rus de arme nucleare, încă de la sfârșitul anilor 1940.

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse: „Odată cu venirea președintelui Trump, cred că în sfârșit a apărut luminița de la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, substanțială și transparentă în Alaska. Sunt încrezător că trăsăturile de lider ale actualului președinte, președintele Trump, reprezintă o garanție solidă că relațiile vor continua să se refacă”.

Reporter: „Ați vorbit cu Vladimir Putin despre faptul că ieri (joi) o mare fabrică americană a fost lovită într-un atac aerian rus, în Ucraina? Care este reacția dumneavoastră?”

Donald Trump: „I-am spus că nu sunt mulțumit de asta și că nu sunt mulțumit de nimic legat de acel război”.

Zelenski crede că Rusia vrea să prelungească războiul

Rusia face orice să împiedice o întâlnire și să prelungească războiul, a acuzat Volodimir Zelenski, la o ceremonie de Ziua drapelului național.

Volodimir Zelenski: „Drapelul reprezintă un scop, un scop și un vis pentru mulți dintre oamenii noștri din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ei prețuiesc acest steag, îl prețuiesc pentru că știu că noi nu ne vom da pământul ocupanților”.

Donald Trump: „O să văd dacă Putin și Zelenski vor lucra împreună. Ei sunt ca uleiul și oțetul, într-un fel. Nu se înțeleg prea bine din motive evidente. Pentru un tango trebuie doi, înțelegi asta. Am vrut să am o întâlnire cu aceștia doi. Aș fi putut să fiu la o întâlnire (trilateră), dar mulți oameni cred că nu va rezulta nimic dintr-o astfel de întâlnire. Este multă furie, multă ură. Este o cantitate enormă de ură acolo, dar vom vedea ce se întâmplă”.

Reporter: „Domnule Președinte, în legătură cu Ucraina, cât timp îi veți acorda lui Putin?”

Donald Trump: „Vreo două săptămâni. O să ne dăm seama. Cred că, în două săptămâni, vom ști în ce direcție voi merge, pentru că voi merge într-o direcție sau alta”.

