În transportul feroviar, greva la nivel național a început vineri, 20 noiembrie, la ora 21:00, și se încheie sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00. Sunt posibile întârzieri și anulări ale trenurilor.

În transportul aerian, sunt anunțate perturbări în zilele de 21 și 22 noiembrie. Duminică, 22 noiembrie, între orele 00:01 și 24:00, va avea loc o grevă de 24 de ore a personalului de control al traficului aerian din cadrul ENAV și a angajaților companiei de securitate Sicuritalia IVRI din aeroporturile Milano-Malpensa și Veneția-Marco Polo. Pasagerii se pot confrunta cu timpi mai mari de așteptare la controalele de securitate.

MAE le recomandă românilor să verifice informațiile actualizate privind zborurile și cursele feroviare direct la companiile aeriene și operatorii de transport.

Pasagerii afectați pot beneficia de drepturile prevăzute de legislația europeană privind rambursarea contravalorii biletelor sau redirecționarea către alte curse. Pentru transportul aerian se aplică Regulamentul (CE) nr. 261/2004, iar pentru cel feroviar, Regulamentul (UE) 2021/782.

Pentru asistență consulară, românii pot apela numerele de telefon ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în Italia:

Roma: +39 345.147.3935

Milano: +39 366.108.1444

Bologna: +39 324.803.5171

Torino: +39 338.756.8134

Trieste: +39 340.882.1688

Bari: +39 334.604.2299

Catania: +39 320.965.3137

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro, precum și în aplicația „Călătorește informat”.