Bătrâna a murit de foame la doar câteva zile după ce fiica sa a părăsit locuința, relatează Roma Today.

Antonella Marrella, în vârstă de 51 de ani, a beneficiat de reducerea pedepsei de la 21 la 18 ani de închisoare, în urma unui acord între apărare și acuzare, validat de Curtea de Apel cu Juri din Roma.

A plecat la mare și și-a lăsat mama singură

Tragedia s-a petrecut în iunie 2024, în localitatea Montelibretti, din apropierea Romei. Antonella Marrella și-a părăsit locuința pentru mai bine de o săptămână și a plecat în regiunea Abruzzo, pe litoralul Mării Adriatice, împreună cu cei doi copii ai săi, care aveau atunci 15 și 7 ani.

În casă a rămas mama sa, Margherita Battazza, în vârstă de 84 de ani. Femeia era imobilizată la pat și depindea complet de ajutorul fiicei sale pentru a supraviețui.

Bătrâna a murit în urma înfometării, după ce a fost lăsată fără îngrijire.

După ce a fost găsită și arestată în regiunea Abruzzo, Antonella Marrella a susținut inițial că își lăsase mama în grija unei persoane care urma să o îngrijească.

Ancheta a luat însă o turnură gravă după descoperirea trupului neînsuflețit al bătrânei în locuința din Montelibretti.

Carabinierii au găsit și mai multe însemnări redactate de femeie, în care aceasta descria un posibil plan de fugă cu motocicleta. Pentru a nu fi recunoscută, intenționa să poarte o perucă, deși nu avea permis de conducere.

Descoperirile anchetatorilor au dus la înăsprirea măsurilor preventive și la schimbarea încadrării juridice în omor voluntar agravat.

Pedeapsa a fost redusă la 18 ani de închisoare

Inițial, procurorii din Tivoli au acuzat-o de abandonarea unei persoane incapabile să se îngrijească singură, iar femeia a fost plasată în arest la domiciliu.

Ulterior, în urma evoluției anchetei, acuzația a fost schimbată. În final, Curtea de Apel cu Juri din Roma a validat acordul dintre procurorul general Vittoria Bonfanti și avocatul inculpatei, Antonino Castorina, reducând pedeapsa de la 21 la 18 ani de închisoare.

Antonella Marrella se află în prezent în penitenciarul Rebibbia din Roma. În timpul procesului, expertiza psihiatrică a stabilit că femeia prezenta o diminuare parțială a capacității psihice.

Cei doi copii ai săi au fost plasați într-un centru de asistență maternală după tragedie și locuiesc acolo în continuare.