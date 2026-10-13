Zborul BA EuroFlyer decolase în această dimineață de pe aeroportul Gatwick din Londra, cu destinația Faro, Portugalia, însă aeronava a fost nevoită să își schimbe direcția la aproximativ o oră de la decolare, potrivit Daily Mail.

Piloții au declarat urgență la bord în jurul orei 9:00, la scurt timp după ce au trecut de regiunea Bretania, din Franța. Potrivit publicației de specialitate AirLive, aceștia observaseră „deteriorări structurale la un panou al unui geam, pe partea dreaptă a aeronavei”.

AirNav Radar, o platformă care monitorizează traficul aerian, a semnalat incidentul în această dimineață.

„Un geam de pasager este fisurat. Echipajul din cabină efectuează verificări înainte de a decide unde să devieze zborul”, a transmis platforma pe X.

Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, aeronava Airbus A321-231 a putut fi observată îndreptându-se înapoi spre Londra. Cauza exactă a întoarcerii de urgență nu a fost confirmată.

Un purtător de cuvânt al companiei British Airways a declarat: „Aeronava și-a schimbat ruta din cauza unei probleme tehnice minore și a aterizat în siguranță pe aeroportul London Gatwick. Ne-am cerut scuze pasagerilor pentru întârzierea călătoriei, iar echipele noastre depun eforturi pentru a-i ajuta să își reia planurile de deplasare”.

Incidentul are loc după ce, pe 10 iulie, un bărbat a fost aspirat în afara unei aeronave Ryanair, în timpul unui zbor de la Salonic, Grecia, spre Memmingen, Germania.

Ljubiša Karović, în vârstă de 61 de ani, din Serbia, a rămas cu capul și umerii în afara avionului, la o altitudine de 38.000 de picioare, în timp ce soția sa încerca cu disperare să îl țină de picioare.

Potrivit informațiilor apărute, o paletă a ventilatorului motorului din dreapta al unui Boeing 737-800 s-ar fi desprins la scurt timp după decolare. Fragmentele proiectate cu viteză mare au spart geamul aeronavei.

Depresurizarea bruscă și puternică a cabinei l-ar fi aspirat pe bărbat prin deschiderea rămasă în urma spargerii geamului.