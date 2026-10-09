Peste zi, responsabilii au înlocuit echipamentele care susțin avionul, iar transportul va fi reluat vineri seară. Aeronava a aparținut companiei Blue Air, aflată în faliment, și urmează să fie transformată într-un loc de joacă.

Avion de pasageri blocat sub un pod de pe DN1

Aeronava a fost scoasă de pe Aeroportul Otopeni și tractată pe șosea, sub escorta mașinilor cu girofar. Camionul care transporta avionul s-a deplasat cu doar 10 kilometri pe oră. Trebuia să ajungă în Voluntari, însă, în zona Balotești, dimensiunile aeronavei au împiedicat trecerea pe sub un pod de pe DN1.

Ioana Copindean, transportator: „Momentan ne aflăm la podul de la CFR, pe DN1, și suntem în proces de a schimba suporții de susținere a avionului. Reușim în acest fel să ne adaptăm condițiilor de traseu.”

Ulterior, avionul a fost mutat într-o zonă fără trafic, în apropierea DN1.

Corespondent Știrile PRO TV: „Iar în aceste momente, echipa care se ocupă de transportul special lucrează la schimbarea suporților pe care este așezată aeronava. Este nevoie de un alt set de suporți, care să reducă înălțimea transportului cu aproximativ 10 cm, pentru a putea trece pe sub podurile de pe traseu.”

Un astfel de transport necesită un traseu bine planificat, coordonarea cu poliția, care poate opri circulația, și șoferi care au cunoștințe tehnice și știu să folosească sisteme de comandă diferite de cele ale unui camion obișnuit.

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt aproximativ 60 de tone, atât cântărește aeronava care este transportată pe șosea. Iar pentru o asemenea greutate și dimensiune a fost nevoie de un echipament special: o platformă extensibilă, cu cinci axe, dar și de alte trei platforme pentru transportul componentelor. Avionul are 38 de metri lungime și 6,6 metri lățime, iar deocamdată este transportată doar partea principală a aeronavei. Aripile vor ajunge la destinație separat.”

Avionul Blue Air va fi transformat într-un loc de joacă

Avionul va fi folosit la un loc de joacă. A aparținut companiei Blue Air, aflată în faliment, iar activele acesteia sunt vândute la licitație pentru recuperarea datoriilor.

Printre creditori se numără și statul, care are de recuperat aproximativ 370 de milioane de lei. Până acum, au fost vândute două carcase de avion, dar în patrimoniul companiei mai sunt zece motoare și patru carcase.

Cristi Tudor, lichidator Blue Air: „Pentru cele două carcase a fost obținut un preț de 90 de mii de euro, dar toate sumele care se vor obține din valorificarea activelor vor fi distribuite creditorilor. Un motor de aeronavă se situează undeva între 50 de mii și 300 de mii de euro, depinde de starea în care se găsește.”

Blue Air și-a suspendat toate zborurile în septembrie 2022, după ce conturile companiei au fost blocate, iar în martie 2023 a intrat în insolvență, pe fondul dificultăților financiare.