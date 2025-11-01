Palestinieni fără adăpost s-au refugiat în fosta casă a lui Yasser Arafat din Gaza: „Aparţinem generaţiei Primei Intifade”

01-11-2025
Un grup umanitar susținut de SUA distribuie ajutoare în Gaza
În oraşul Gaza transformat în ruine, şi fosta reşedinţă a liderului palestinian defunct Yasser Arafat a fost parţial distrusă de atacurile aeriene israeliene, dar mai multe familii din Gaza au decis să se refugieze în ea.

Conform imaginilor difuzate de AFPTV, vila, care a fost transformată în muzeu după moartea istoricului lider palestinian, în 2004, conţine încă fresce în onoarea sa, deşi acum sunt înconjurate de moloz.

Clădirea, situată în cartierul Al-Rimal, în apropiere de portul oraşului Gaza, a fost avariată de bombardamentele israeliene în timpul celor peste doi ani ai războiului început cu atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Ashraf Nafeth Abu Salem, profesor universitar strămutat din cauza ostilităţilor, a decis să cureţe casa, care fusese "în mare parte distrusă şi arsă", şi să locuiască acolo cu familia sa.

"Aparţinem generaţiei Primei Intifade (în 1987, n.red.AFP). Am crescut aruncând cu pietre. Pentru noi, preşedintele Abu Ammar (Arafat, n.red.AFP) a fost un model şi un exemplu al luptei naţionale palestiniene", a spus el pentru AFP, potrivit Agerpres.

Mai multe alte familii fără adăpost, care au refuzat să facă declaraţii pentru agenţia de presă franceză, locuiesc şi ele în aceeaşi incintă.

Conflictul devastator din Fâşia Gaza a distrus trei sferturi din clădiri, îngropând micul teritoriu suprapopulat sub peste 61 de milioane de tone de moloz, conform datelor ONU analizate de AFP.

