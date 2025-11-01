Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor”

01-11-2025 | 10:46
armata israel, soldati israel
Getty

Cele trei cadavre din Gaza, predate vineri Israelului prin Crucea Roșie, nu aparțin ostaticilor răpiți pe 7 octombrie 2023, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Claudia Alionescu

O sursă militară a declarat deja vineri seara, în momentul predării cadavrelor, că nu crede că acestea sunt ale ostaticilor, potrivit AFP.

Mişcarea islamistă palestiniană a restituit până în prezent rămăşiţele a 17 dintre cei 28 de ostatici decedaţi pe care a acceptat să îi predea în cadrul unui acord de armistiţiu negociat de Statele Unite cu Israelul.

Printre cele 17 cadavre restituite se află cele ale a 15 israelieni, ale unui thailandez şi ale unui nepalez.

În conformitate cu termenii acordului de încetare a focului negociat sub egida Statelor Unite, pentru fiecare israelian eliberat, Israelul a predat 15 cadavre ale palestinienilor decedaţi în timpul războiului, adică un total de 225.

armata israel, soldati israel
Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”

După începerea încetării focului, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici supravieţuitori pe care îi mai deţinea şi a început procesul de restituire a cadavrelor ostaticilor decedaţi.

Întârzierile succesive în predarea cadavrelor ostaticilor au provocat furia guvernului israelian, care a acuzat Hamas că încalcă acordul de armistiţiu.

Iar familiile ostaticilor au cerut măsuri mai severe pentru a obliga grupul palestinian să respecte acordul.

Zece cadavre ale ostaticilor din 7 octombrie ar fi încă în Gaza, precum şi cel al unui soldat mort în timpul unui război în 2014.

Toate victimele sunt israelieni, cu excepţia unui tanzanian şi a unui thailandez.

În paralel, de două ori de la 10 octombrie, Israelul a efectuat bombardamente masive asupra Gazei, ca represalii pentru focurile de armă care au ucis trei dintre soldaţii săi.

La 19 octombrie, bombardamentele israeliene au făcut cel puţin 45 de morţi, iar marţi 104, potrivit surselor palestiniene.

Hamas, care neagă că ar fi tras asupra soldaţilor israelieni, a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul.

Gara din Hamburg a devenit scenă pentru peste 150 de tineri „zombi” care au dansat pe piesa „Thriller” | VIDEO

Sursa: News.ro

