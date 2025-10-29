Donald Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac

29-10-2025 | 07:52
Donald Trump a dat asigurări miercuri că armistiţiul din Gaza sprijinit de SUA rămâne în vigoare, în pofida noilor atacuri israeliene soldate cu 26 de morţi, într-un context tensionat în care Israelul şi Hamas se acuză reciproc de violenţe.

Avioanele israeliene au lansat atacuri în Gaza marţi, după ce Israelul a acuzat gruparea militantă Hamas de încălcarea armistiţiului — cea mai recentă escaladare în cadrul acordului de trei săptămâni negociat de Donald Trump.

Zeci de morți în mai multe zone ale Fâșiei Gaza

Autorităţile sanitare din Gaza au anunţat că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane, dintre care cinci într-o casă lovită în tabăra de refugiaţi Bureij din centrul Fâşiei Gaza, patru într-o clădire din cartierul Sabra al oraşului Gaza şi cinci într-o maşină în Khan Younis.

Trump: „Israelul a ripostat și a avut dreptul”

„Din câte am înţeles, au ucis un soldat israelian. Aşadar, israelienii au ripostat şi ar fi trebuit să riposteze. Când se întâmplă asta, ar trebui să riposteze”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One.

„Nimic nu va pune în pericol armistiţiul”, a afirmat preşedintele american, adăugând că „Hamas reprezintă o parte foarte mică a păcii în Orientul Mijlociu şi trebuie să se comporte corespunzător”.

teroristi hamas
Donald Trump, despre gruparea teroristă Hamas: ”Vor fi eradicați și ei știu asta”. Ce se întâmplă în Fâșia Gaza

Atacurile continuă pe timpul nopții

Atacurile aeriene israeliene au continuat până miercuri dimineaţa în Fâşia Gaza, potrivit martorilor.

Armata israeliană nu a comentat imediat operaţiunile, care au urmat unei declaraţii a biroului premierului Benjamin Netanyahu, acesta anunţând că a ordonat „atacuri puternice” imediate.

Israelul acuză o „încălcare flagrantă” a armistițiului

Deși biroul premierului nu a oferit un motiv clar, un oficial militar israelian a acuzat Hamas că a încălcat armistiţiul printr-un atac asupra forţelor israeliene într-o zonă controlată de Israel din enclavă.

„Aceasta este încă o încălcare flagrantă a armistiţiului”, a declarat oficialul.

Acordul de încetare a focului sub presiune

Acordul de încetare a focului susţinut de SUA a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt unui război de doi ani declanşat de atacurile mortale ale Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023. De atunci, cele două părţi s-au acuzat constant de încălcări ale armistițiului.

„Dacă ei (Hamas) sunt buni, vor fi fericiţi, iar dacă nu sunt buni, vor fi eliminaţi, vieţile lor vor fi curmate”, a declarat Trump.

Informații contradictorii despre incidentul care ar fi declanșat riposta

„Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu soldatul israelian, dar se spune că a fost împuşcat de un lunetist. A fost o răzbunare pentru asta şi cred că au dreptul să facă asta”, a precizat liderul american.

Marţi dimineaţă, mass-media israeliană a relatat despre un schimb de focuri între forţele israeliene şi luptătorii Hamas în oraşul Rafah, din sudul Gazei. Armata israeliană nu a oferit un comentariu.

Hamas neagă responsabilitatea

Hamas a negat că ar fi atacat forţele israeliene în Rafah şi a transmis printr-un comunicat că rămâne angajat în acordul de încetare a focului.

Atacurile de marţi asupra oraşului Gaza au urmat unui „atac ţintit” efectuat de Israel sâmbătă asupra unei persoane din centrul enclavei, despre care oficialii israelieni au afirmat că plănuia un atac împotriva trupelor israeliene.

„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

