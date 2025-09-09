Ordin de evacuare pentru Gaza. S-au aruncat și fluturași cu indicații. Netanyahu: „acesta este doar începutul”

09-09-2025 | 14:36
Mushtaha turn, cladire gaza
Israelul a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, unde locuiesc aproximativ un milion de palestinieni, urmând ca orașul să fie ocupat de armată.

Mihai Niculescu

„Către toți locuitorii orașului Gaza și ai tuturor cartierelor sale, de la Orașul Vechi și Tuffah în est până la mare în vest. IDF este hotărâtă să învingă Hamas și va opera în zona orașului Gaza cu forță maximă, la fel cum a făcut-o în întreaga Fâșie”, a declarat marți Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt arab al armatei.

„Pentru siguranța voastră, evacuați imediat pe axa Rashid către zona umanitară din Al-Mawasi”, a adăugat el.

În nordul teritoriului au fost aruncați și fluturași cu mesajul respectiv, care includeau o hartă care îndruma locuitorii din nordul Gazei să se îndrepte spre vest, către coastă, și sud.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat palestinienii să evacueze orașul Gaza luni, spunând că „acesta este doar începutul intensificării manevrelor terestre în orașul Gaza”. Avertismentul a venit la câteva ore după ce armata israeliană a intensificat atacurile aeriene asupra zonei urbane.

Israelul a vizat în ultimele zile clădirile înalte din orașul dens populat Gaza, în timp ce avansează cu planurile de ocupare a celui mai mare oraș din enclavă.

Palestinienii refuză să plece

Armata și-a extins operațiunile militare în ultimele săptămâni pentru a prelua controlul și a ocupa orașul Gaza, ceea ce, potrivit acesteia, ar înfrânge Hamas. IDF afirmă că controlează acum 40% din cel mai mare oraș al enclavei.

Până miercurea trecută, doar 70.000 de palestinieni – mai puțin de 10% din cei aproximativ un milion de locuitori ai orașului Gaza – au fost evacuați, a declarat un înalt oficial israelian. Dar până acum au ajuns în întreaga enclavă doar 3.000 de corturi, a spus oficialul, adăugând că obiectivul era de a livra 100.000 de corturi în trei săptămâni. „Vrem să inundăm Gaza cu corturi”, a spus oficialul.

Între timp, Statele Unite și Israelul intenționează să extindă numărul punctelor de distribuire a ajutoarelor gestionate de Fundația Umanitară din Gaza (GHF) de la patru la 16, a declarat luna trecută un oficial israelian pentru CNN. Nu există încă indicii că toate noile puncte au fost înființate.

Unii locuitori ai orașului Gaza spuneau reporterilor CNN că preferă să moară în casele lor decât să fie din nou strămutați.

Sursa: CNN

Dată publicare: 09-09-2025 14:10

