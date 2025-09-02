Un film despre o fetiță de cinci ani, ucisă în Gaza, speră că va aduce încetarea războiului. Va fi prezentat la Veneția

Stiri externe
02-09-2025 | 20:34
Hind Rajab
Getty

Mama unei fetiţe palestiniene care a fost ucisă în Gaza de armata israeliană speră că un film în memoria fiicei sale, prezentat miercuri la Festivalul de Film de la Veneţia, va contribui la încetarea războiului şi la salvarea de vieţi omeneşti.

autor
Sabrina Saghin

„Sper că acest film va contribui la încetarea acestui război distructiv şi la salvarea celorlalţi copii din Gaza", a declarat pentru AFP prin telefon din oraşul Gaza Wissam Hamada, despre "The Voice of Hind Rajab", unul dintre cele 21 de filme aflate în competiţie la Mostra de la Veneţia.

Tragedia lui Hind Rajab

Hind Rajab, în vârstă de cinci ani, a fost găsită moartă într-o maşină ciuruită de gloanţe în oraşul Gaza, la câteva zile după ce a petrecut ore întregi la telefon, la 29 ianuarie 2024, cu Societatea Semilunii Roşii Palestiniene, implorând îngrozită în timp ce vehiculul în care se afla împreună cu alţi membri ai familiei sale a fost atacat de soldaţii israelieni.

Povestea ei a suscitat o vie emoţie la nivel internaţional şi au fost lansate apeluri care au solicitat o anchetă independentă.

Vocea „fiicei mele, Hind, îşi are astăzi ecou în întreaga lume şi ea nu va fi niciodată uitată", a spus mama fetiţei.

Citește și
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul

Apelul mamei către lume

Însă, „Hind este doar un caz printre alte câteva mii; de ce n-a acţionat lumea pentru a-i salva pe ceilalţi părinţi şi copii?", a întrebat tânăra de 29 de ani, care locuieşte împreună cu fiul său de cinci ani. Soţul i-a murit în urmă cu un an.

„Întreaga lume ne-a lăsat să murim, să flămânzim, să ne fie frică şi să fim strămutaţi cu forţa, fără să facem nimic. Este o trădare uriaşă", a adăugat ea.

Pentru „The Voice of Hind Rajab", care prezintă ultimele ore din viaţa fetiţei, regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania a folosit înregistrările audio originale ale apelurilor telefonice de urgenţă. Familia fetiţei a confirmat pentru AFP că şi-a dat permisiunea.

Contactată de AFP, armata israeliană, care nu a anunţat niciodată o anchetă oficială asupra acestei tragedii, a indicat, fără a oferi mai multe detalii, că circumstanţele morţii lui Hind Rajab sunt încă „în curs de examinare".

Kaouther Ben Hania a scris pe contul său de Instagram că a auzit fragmente din apelurile de ajutor ale lui Hind Rajab aproape întâmplător şi a contactat imediat Semiluna Roşie.

„Am vorbit mult cu mama lui Hind, cu oamenii care s-au aflat (cu ea) la celălalt capăt al firului, cei care au încercat s-o ajute. Am ascultat, am plâns, am scris", a adăugat regizoarea.

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, Palestina, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 02-09-2025 20:34

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat
Stiri externe
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat

Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza a fost forțată să se întoarcă în port după ce a fost lovită de furtună. Vremea s-a stricat la doar câteva ore de la începerea călătoriei spre Gaza, au declarat luni organizatorii.

Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul
Stiri externe
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul

Un plan postbelic al SUA pentru Gaza prevede administrarea regiunii timp de cel puțin un deceniu, relocarea populației și reconstrucția enclavei ca stațiune turistică și centru de producție, potrivit unui document citat de Washington Post.

Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”
Stiri externe
Mama unui ostatic îl amenință pe Netanyahu: „Dacă fiul meu se întoarce într-un sicriu, vei fi inculpat de crimă”

Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia gaza de aproape 23 de luni îl ameninţă pe premierul Benjamin Netanyahu să-l dea în judecat şi să-l acuze de ”crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28