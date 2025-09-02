Un film despre o fetiță de cinci ani, ucisă în Gaza, speră că va aduce încetarea războiului. Va fi prezentat la Veneția

Mama unei fetiţe palestiniene care a fost ucisă în Gaza de armata israeliană speră că un film în memoria fiicei sale, prezentat miercuri la Festivalul de Film de la Veneţia, va contribui la încetarea războiului şi la salvarea de vieţi omeneşti.

„Sper că acest film va contribui la încetarea acestui război distructiv şi la salvarea celorlalţi copii din Gaza", a declarat pentru AFP prin telefon din oraşul Gaza Wissam Hamada, despre "The Voice of Hind Rajab", unul dintre cele 21 de filme aflate în competiţie la Mostra de la Veneţia.

Tragedia lui Hind Rajab

Hind Rajab, în vârstă de cinci ani, a fost găsită moartă într-o maşină ciuruită de gloanţe în oraşul Gaza, la câteva zile după ce a petrecut ore întregi la telefon, la 29 ianuarie 2024, cu Societatea Semilunii Roşii Palestiniene, implorând îngrozită în timp ce vehiculul în care se afla împreună cu alţi membri ai familiei sale a fost atacat de soldaţii israelieni.

Povestea ei a suscitat o vie emoţie la nivel internaţional şi au fost lansate apeluri care au solicitat o anchetă independentă.

Vocea „fiicei mele, Hind, îşi are astăzi ecou în întreaga lume şi ea nu va fi niciodată uitată", a spus mama fetiţei.

Apelul mamei către lume

Însă, „Hind este doar un caz printre alte câteva mii; de ce n-a acţionat lumea pentru a-i salva pe ceilalţi părinţi şi copii?", a întrebat tânăra de 29 de ani, care locuieşte împreună cu fiul său de cinci ani. Soţul i-a murit în urmă cu un an.

„Întreaga lume ne-a lăsat să murim, să flămânzim, să ne fie frică şi să fim strămutaţi cu forţa, fără să facem nimic. Este o trădare uriaşă", a adăugat ea.

Pentru „The Voice of Hind Rajab", care prezintă ultimele ore din viaţa fetiţei, regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania a folosit înregistrările audio originale ale apelurilor telefonice de urgenţă. Familia fetiţei a confirmat pentru AFP că şi-a dat permisiunea.

Contactată de AFP, armata israeliană, care nu a anunţat niciodată o anchetă oficială asupra acestei tragedii, a indicat, fără a oferi mai multe detalii, că circumstanţele morţii lui Hind Rajab sunt încă „în curs de examinare".

Kaouther Ben Hania a scris pe contul său de Instagram că a auzit fragmente din apelurile de ajutor ale lui Hind Rajab aproape întâmplător şi a contactat imediat Semiluna Roşie.

„Am vorbit mult cu mama lui Hind, cu oamenii care s-au aflat (cu ea) la celălalt capăt al firului, cei care au încercat s-o ajute. Am ascultat, am plâns, am scris", a adăugat regizoarea.

