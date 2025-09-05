Israelul anunță că deține controlul a 40% din Gaza. ”Creștem presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a anunţat joi seara, într-o declaraţie televizată, că trupele israeliene controlează 40% din oraşul Gaza, în condiţiile în care Israelul vrea să cucerească întreg oraşul, relatează AFP şi Reuters.

„Astăzi, controlăm 40% din teritoriul oraşului Gaza. Operaţiunea va continua şi se va intensifica în zilele următoare. Hamas va înfrunta forţele armatei în oraşul Gaza cu toată puterea sa. Vom creşte presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”, a declarat Effie Defrin.

Bombardamentele israeliene au forţat şi mai mulţi palestinieni să-şi părăsească locuinţele, dar mii de locuitori au sfidat ordinele israeliene de a pleca, rămânând în ruine, în calea ultimei ofensive a Israelului.

Autorităţile sanitare din Gaza au declarat că atacul israelian asupra enclavei a ucis cel puţin 53 de persoane joi, în special în oraşul Gaza, unde forţele israeliene au avansat prin suburbiile exterioare şi se află acum la câţiva kilometri de centrul oraşului.

„Continuăm să distrugem infrastructura Hamas”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, menţionând cartierele Zeitoun şi Sheikh Radwan. „Vom continua să urmărim Hamas peste tot”, a asigurat el, adăugând că misiunea se va încheia doar când ostaticii israelieni rămaşi vor fi eliberaţi şi dominaţia Hamas va lua sfârşit.

Locuitorii au declarat că Israelul a bombardat districtele Zeitoun, Sabra, Tuffah şi Shejaia din oraşul Gaza, atât de la sol, cât şi din aer. Tancurile au pătruns în partea de est a districtului Sheikh Radwan, la nord-vest de centrul oraşului, distrugând case şi provocând incendii în taberele de corturi. În urma unui bombardament intens în cartierul Tuffah, medicii au declarat că cinci case au fost avariate de atacurile israeliene, care au ucis opt persoane şi au rănit alte zeci.

Defrin a confirmat, pe de altă parte, că şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, le-a spus miniştrilor din cabinet că, fără un plan pentru viitor, vor trebui să impună regimul militar în Gaza. Membrii de extremă dreapta ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu au făcut presiuni pentru ca Israelul să impună regimul militar în Gaza şi să înfiinţeze colonii acolo, ceea ce Netanyahu a exclus până acum.

Israel a lansat ofensiva asupra orașului Gaza pe 10 august

Israelul a lansat ofensiva în oraşul Gaza la 10 august, în ceea ce Netanyahu numeşte un plan de înfrângere a militanţilor Hamas în partea din Gaza unde trupele israeliene au luptat cel mai intens în faza iniţială a războiului.

Campania a stârnit critici internaţionale din cauza crizei umanitare din zonă şi a provocat un nivel neobişnuit de îngrijorare în Israel, inclusiv relatări despre tensiuni în legătură cu strategia între unii comandanţi militari şi lideri politici.

O mare parte din oraşul Gaza a fost distrusă în primele săptămâni ale războiului, în octombrie-noiembrie 2023. Aproximativ un milion de oameni locuiau acolo înainte de război, iar sute de mii se pare că s-au întors să locuiască printre ruine, mai ales că Israelul a ordonat oamenilor să părăsească alte zone şi a lansat ofensive în alte părţi.

Israelul, care a cerut din nou civililor să părăsească oraşul Gaza pentru siguranţa lor, afirmă că 70.000 de persoane au făcut acest lucru, îndreptându-se spre sud. Oficialii palestinieni spun că mai puţin de jumătate din acest număr au plecat şi că multe mii se află încă în calea avansului teritorial al Israelului.

Războiul a izbucnit după ce teroriștii Hamas au ucis 1.200 de civili în Israel

Războiul a început pe 7 octombrie 2023, când oameni înarmaţi conduşi de Hamas au atacat sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, şi luând 251 de ostatici în Gaza.

De atunci, ofensiva Israelului a ucis peste 63.000 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătăţii, şi a lăsat o mare parte a teritoriului în ruine.

Perspectivele unui armistiţiu şi ale unui acord pentru eliberarea celor 48 de ostatici rămaşi, dintre care 20 se crede că sunt încă în viaţă, par sumbre.

Doi senatori democraţi americani – Chris Van Hollen şi Jeff Merkley – au declarat reporterilor, după o călătorie de o săptămână pentru a evalua situaţia din Gaza şi Cisiordania: „Pe baza discuţiilor şi observaţiilor noastre, am ajuns la concluzia inexplicabilă că guvernul Netanyahu este angajat într-o campanie de epurare etnică în Gaza şi de epurare etnică lentă în Cisiordania”.

