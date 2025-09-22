Orașul care le cere locuitorilor să nu stea mai mult de 2 ore pe zi pe telefon. A fost adoptată o ordonanță specială

22-09-2025 | 10:06
Un oraș din centrul Japoniei le recomandă locuitorilor să limiteze folosirea dispozitivelor digitale la cel mult două ore pe zi, în afara programului de muncă și școală. Măsura nu prevede sancțiuni.

Ordonanţa adoptată în oraşul Toyoake, situat în prefectura Aichi, vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul expunerii excesive la tehnologie şi ar fi prima de acest gen din Japonia. Ordonanţa ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie.

Deşi recunoaşte necesitatea smartphone-urilor, tabletelor şi a altor dispozitive digitale, ordonanţa avertizează că utilizarea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, inclusiv privarea de somn şi reducerea interacţiunilor familiale.

Recomandări pentru minori

Copiii din şcolile primare ar trebuie să nu utilizeze smartphone-urile după ora 21:00, iar elevii din şcolile gimnaziale şi cei mai mari după ora 22:00, deoarece "somnul suficient este esenţial pentru dezvoltarea fizică şi mentală" a tuturor persoanelor sub 18 ani, potrivit ordonanţei.

Ordonanţa îi îndeamnă pe adulţii care au copii în grijă să stabilească reguli în familie pentru utilizarea acestor dispozitive.

Primarul oraşului Toyoake, Masafumi Kouki, a declarat pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanţă pe baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind somnul sănătos, calculând o perioadă medie de utilizare în zilele lucrătoare de două ore şi concluzionând să depăşirea acestui interval ar putea duce la privarea de somn.

Cele mai frecvente dureri de cap. Cum apare migrena, dar și cum poate fi prevenită și tratată

