Compania Harley-Davidson, amendată în Japonia pentru practici abuzive de vânzări. Ce le-a impus dealerilor

Stiri Economice
20-09-2025 | 09:40
harley davidson
Getty

Autoritatea antitrust din Japonia a amendat compania de motociclete Harley-Davidson Inc. cu aproximativ 211 milioane de yeni (circa 6,15 milioane lei) pentru impunerea unor cote excesive de vânzări dealerilor, încălcând legea antimonopol.

autor
Alexandru Toader

Comisia Japoneză pentru Comerţ Echitabil a emis, de asemenea, un ordin de încetare şi renunţare către Harley-Davidson Japan KK, cu sediul la Tokyo, după ce unii dealeri au fost obligaţi să se înregistreze ca deţinători de vehicule doar pentru a respecta cotele.

Dealerii au obţinut profit redus din această măsură, deoarece vehiculele au fost vândute la preţuri mai mici. Cu toate acestea, nu au avut de ales decât să-şi menţină relaţia cu Harley-Davidson Japan, se arată în comunicat.

Potrivit comisiei, între ianuarie 2023 şi august 2024, Harley-Davidson Japan a impus unilateral cote pentru 38 de dealeri şi le-a cerut să prezinte un plan de îmbunătăţire dacă nu ating un anumit prag.

În fiecare lună ianuarie, compania prezintă dealerilor un acord care conţine cotele propuse şi îi obligă să îl semneze.

Harley-Davidson Japonia a majorat obiectivele de vânzări cu 30% pentru 2023 şi cu 38% pentru 2024, fără a furniza baza pentru calcularea acestor cote. De asemenea, compania a refuzat să reducă obiectivele atunci când dealerii au solicitat acest lucru.

Atunci când vând efectiv către clienţi, aceste vehicule sunt tratate ca „maşini second-hand aproape noi”, obligând dealerii să le vândă la preţuri mai mici. Proporţia înregistrată sub numele părţilor afiliate de către dealeri în perioada de cotă a fost în medie de aproximativ 29% în 2023 şi de aproximativ 34% din ianuarie până în august 2024, a declarat comisia.

Harley-Davidson Japonia a declarat pentru Kyodo News că a cooperat pe deplin în timpul anchetei comisiei şi a luat măsuri corective prin efectuarea unei investigaţii interne voluntare.

Potrivit Asociaţiei Importatorilor de Automobile din Japonia, Harley-Davidson a reprezentat 33,3% din numărul de motociclete mici importate nou înmatriculate în 2024, clasându-se pe primul loc pentru al cincilea an consecutiv din 2020.

Sursa: News.ro

Etichete: japonia, harley davidson,

Dată publicare: 20-09-2025 09:40

