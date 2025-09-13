Record de longevitate în Japonia. Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani

13-09-2025
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a atins un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul, citat de BBC.

autor
Mihaela Ivăncică

Pentru al 55-lea an consecutiv, Japonia stabilește un nou record: în luna septembrie erau înregistrate 99.763 de persoane centenare, potrivit datelor furnizate vineri de Ministerul Sănătății. Din acest total, femeile reprezentau un impresionant 88%.

Japonia se bucură de cea mai mare speranță de viață din lume și este frecvent recunoscută pentru faptul că adăpostește cea mai vârstnică persoană în viață — deși unele cercetări pun la îndoială acuratețea numărului de centenari la nivel global.

Țara este, totodată, una dintre cele mai rapid îmbătrânite societăți, cu o populație care urmează în general o alimentație mai sănătoasă, dar care se confruntă cu o rată scăzută a natalității.

Femeile domină topul longevității în Japonia

Cea mai vârstnică persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, în vârstă de 114 ani, din Yamatokoriyama, o suburbie a orașului Nara. Cel mai în vârstă bărbat este Kiyotaka Mizuno, în vârstă de 111 ani, din orașul de coastă Iwata.

Ministrul Sănătății, Takamaro Fukoka, i-a felicitat pe cei 87.784 de centenari femei și pe cei 11.979 de bărbați pentru longevitatea lor remarcabilă și și-a exprimat „recunoștința pentru mulții lor ani de contribuții la dezvoltarea societății”.

Cifrele au fost făcute publice cu ocazia Zilei Persoanelor În Vârstă din Japonia, sărbătorită pe 15 septembrie, zi în care noii centenari primesc o scrisoare de felicitare și o cupă de argint din partea prim-ministrului. Anul acesta, 52.310 persoane au fost eligibile, conform Ministerului Sănătății.

De la 153 de centenari în 1963 la aproape 100.000 în 2025

În anii ’60, Japonia avea cea mai mică proporție de persoane cu vârsta de peste 100 de ani din rândul țărilor G7. Însă această situație s-a schimbat radical în ultimele decenii.

Când guvernul japonez a lansat prima cercetare privind centenarii, în 1963, erau înregistrați doar 153 de astfel de oameni. În 1981, cifra a ajuns la 1.000, iar în 1998 a depășit 10.000.

Speranța de viață ridicată este atribuită în principal unui număr mai mic de decese cauzate de boli cardiovasculare și de forme frecvente de cancer, în special cancerul de sân și cel de prostată.

Rata scăzută a obezității, susținută de o dietă săracă în carne roșie și bogată în pește și legume, joacă un rol esențial. Acest factor este cu atât mai pronunțat în rândul femeilor, ceea ce explică de ce acestea trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații japonezi.

În timp ce în multe alte țări consumul de zahăr și sare a crescut semnificativ, Japonia a urmat o direcție opusă. Campaniile de sănătate publică au reușit să convingă populația să reducă aportul de sare.

Pe lângă alimentația echilibrată, japonezii rămân activi chiar și la vârste înaintate. Aceștia merg pe jos mai des și folosesc mai frecvent transportul public decât vârstnicii din SUA sau Europa.

Un alt element important în stilul de viață activ al japonezilor este „Radio Taiso”, un program zilnic de exerciții în grup, prezent în cultura japoneză încă din 1928. Acesta promovează sănătatea și spiritul comunitar, fiind difuzat la televizor și practicat în grupuri locale din întreaga țară.

Suspiciuni de fraudă

Cu toate acestea, mai multe studii ridică semne de întrebare privind veridicitatea numărului global de centenari, invocând posibile erori în date, registre publice incomplete și lipsa certificatelor de naștere.

Un audit guvernamental realizat în 2010 asupra registrelor de stare civilă din Japonia a identificat peste 230.000 de persoane înregistrate ca având 100 de ani sau mai mult, care nu puteau fi localizate — unele decedate de zeci de ani.

Aceste erori au fost puse pe seama unor deficiențe în evidența populației, dar și a suspiciunilor că unele familii au ascuns decesul rudelor vârstnice pentru a continua să le încaseze pensiile.

Ancheta a fost declanșată după ce rămășițele lui Sogen Koto, considerat la acea vreme cel mai bătrân bărbat din Tokyo (111 ani), au fost descoperite în locuința familiei sale, la 32 de ani după decesul acestuia.

Sursa: BBC

