Elevii învață definiții despre reciclare, poluare sau energie verde, dar rareori ajung să vorbească despre calitatea vieții în propriul cartier, despre câtă energie consumă locuința lor sau despre ce înseamnă durabilitate. Între manual și realitate rămâne adesea o distanță greu de traversat.

În acest context, EFdeN lansează a doua fază a proiectului educațional SustenAbilitate 2.0. Dacă anul trecut am testat, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, curriculumul pentru opționalul de sustenabilitate (aflat în avizare la Ministerul Educației) anul acesta formăm profesorii care să-l predea!

Aproximativ 1.000 de profesori din 20 de județe vor fi formați, în perioada mai–iulie 2026, să predea sustenabilitatea prin metode Project-Based Learning. Proiectul răspunde nevoii de a conecta educația despre climă și sustenabilitate la probleme reale și experiențe concrete din viața elevilor.

Prima sesiune de formare a avut loc sâmbătă 23 mai, în București, la școala nr. 193 Orizont din sectorul 6, într-o clădire nZEB, aliniată princiipilor EFdeN, dotată cu panouri fotovoltaice și solare și sistem de tratare a aerului cu recuperatoare de căldură.

Credem în puterea educțaiei

Programul, realizat în parteneriat cu PRO TV, vine într-un moment în care sistemul educațional românesc caută nu doar conținut nou, ci și metode noi de predare. Conform raportului OECD PISA 2022, între 41% și 48% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire, matematică și științe. În paralel, raportul Education and Training Monitor 2024 al Comisiei Europene arată că România rămâne sub media europeană în ceea ce privește competențele digitale de bază ale elevilor.

„Credem în puterea educației de a schimba comunități și alegem să ne implicăm în proiecte care produc un impact real. În ultimii ani, am găsit în EFdeN un partener cu care împărtășim aceeași viziune: aceea de a susține tinerii, inovația și ideile care pot construi un viitor mai bun. Ne bucurăm să fim alături de echipa EFdeN și de inițiativele lor educaționale, care au demonstrat deja că pot genera rezultate relevante.” Cornelia Pițigoi, Head of Corporate Communications PRO TV.

Într-un context al vitezei, al schimbărilor rapide și al nevoii tot mai acute de alfabetizare media și digitală, SustenAbilitate 2.0 propune o intervenție națională.

O metodologie care aduce elevii mai aproape de clasă

EFdeN organizează gratuit formări pentru profesori în 20 de județe. Cursurile au loc fizic, durează o zi și pregătesc cadrele didactice să predea sustenabilitatea prin metoda Project-Based Learning. Primele localități anunțate sunt București, Ilfov, Argeș, Bacău, Iași, Teleorman, Sibiu, Dolj, Brașov, Mehedinți și Buzău. Profesorii primesc curriculumul complet, resurse educaționale și suport metodologic pentru activitatea de la clasă.

Programul pregătește profesorii să lucreze cu noul opțional de sustenabilitate aflat în proces de avizare. Ulterior, elevii vor dezvolta proiecte inspirate din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU și vor analiza teme precum consumul responsabil, tehnologiile verzi sau economia circulară.

Metodologia este dezvoltată împreună cu experta în educație Olimpia Meșa și pornește de la modelul Project-Based Learning, folosit în sisteme educaționale internaționale. Elevii învață aplicat și conectează sustenabilitatea la propria comunitate și la stilul lor de viață.

„În multe școli, sustenabilitatea rămâne un subiect teoretic, fără legătură directă cu realitatea elevilor. Prin SustenAbilitate 2.0, ne dorim ca profesorii să aibă instrumentele necesare ca să transforme aceste teme în experiențe de învățare relevante, cu care elevii să se poată conecta. Am văzut anul trecut, cu elevii de la liceul Gheorghe Lazăr din București, că aceștia înțeleg concepte complexe atunci când simt că au libertatea să experimenteze, să cerceteze să învețe cât mai aplicat. Îi motivează și contectează într-un mod revitalizant.”, spune Corina Fugaru, Directoare Programe Educaționale EFdeN.

Interesul adolescenților pentru aceste teme există deja. Potrivit UNICEF, 88% dintre tineri consideră că schimbările climatice le afectează direct viața, iar 80% spun că sunt îngrijorați de impactul acestora. În același timp, un studiu al Băncii Europene de Investiții arată că 76% dintre tinerii români susțin măsuri mai stricte pentru combaterea schimbărilor climatice. Cu toate acestea, în multe școli, aceste conversații rămân încă limitate la teorie.

Dacă doriți să aduceți programul de formare în județul dumneavostră, intrați aici.