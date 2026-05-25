Agricover lansează un apel urgent pentru modernizarea regulilor care blochează dezvoltarea fermelor: „Solicităm integrarea agriculturii ca infrastructură strategică în noile dezbateri economice şi un dialog real între toţi actorii din lanţ pentru a asigura securitatea alimentară a României”.

Reprezentanţii companiei atrag atenţia că, în ultimii ani, sectorul agricol a traversat 41 de luni consecutive de secetă severă, iar profitul net agregat al primelor 500 companii agricole s-a redus cu aproape 70%. În acest context, circa 66% dintre companiile din agricultură operează astăzi cu capital de lucru negativ, inclusiv după un an agricol mai bun.

"Seceta, volatilitatea preţurilor, costurile de finanţare şi blocajele de lichiditate nu mai sunt episoade izolate. Ele au expus vulnerabilităţi structurale care afectează capacitatea fermierilor de a investi, de a se finanţa şi de a planifica pe termen lung. Multe ferme continuă să funcţioneze cu instrumente financiare construite pentru cicluri scurte, pe terenuri greu de consolidat şi în relaţii comerciale în care predictibilitatea costurilor şi echilibrul contractual rămân vulnerabile", declară Liviu Dobre, CEO Agricover Holding.

Acesta spune că un an agricol mai bun poate aduce un respiro temporar, dar nu compensează bilanţuri fragile, investiţii amânate şi presiunea permanentă asupra lichidităţii.

"România nu poate construi securitate alimentară cu ferme care supravieţuiesc de la o campanie la alta. De sănătatea agriculturii depind securitatea alimentară, economia rurală şi capacitatea României de a produce hrană într-un context internaţional tot mai instabil", arată Liviu Dobre.

Continuitate şi investiţii

Reprezentanţii Agricover susţin că în contextul noilor discuţii despre priorităţile economice ale României, modernizarea mecanismelor care susţin agricultura a devenit o temă strategică şi urgentă. Ei lansează un apel pentru guvernanţii români să aibă în vedere problemele agriculturii: agricultura are nevoie de continuitate, investiţii şi mecanisme moderne de dezvoltare, indiferent de formula executivă care va gestiona priorităţile economice ale următorilor ani.

Agricultura are nevoie de soluţii de finanţare care susţin investiţiile pe termen lung, de politici şi instrumente care fac investiţiile agricole finanţabile realist: programe de garantare adaptate agriculturii, criterii de evaluare adaptate cash-flow-ului sezonier, soluţii pentru investiţii pe termen lung şi mecanisme care susţin dezvoltarea fermelor, se arată în apelul lansat de Agricover.

Consolidarea exploataţiilor, cadastrarea accelerată şi dezvoltarea unor forme de arendă stabile pot contribui la creşterea capacităţii fermierilor de a investi şi de a construi ferme viabile pe termen lung. Aceasta nu înseamnă doar proprietate asupra terenului, ci capacitatea fermierilor de a investi sustenabil şi de a dezvolta exploataţii competitive, precizează Liviu Dobre.

Multe dintre investiţiile care pot face agricultura românească mai performantă şi mai rezilientă sunt investiţii construite pe 10, 15 sau chiar 20 de ani: irigaţii, tehnologii de precizie, depozitare, energie, refacerea fertilităţii solului sau digitalizare. Totuşi, multe ferme continuă să funcţioneze cu presiune permanentă asupra lichidităţii şi cu acces limitat la finanţare stabilă pentru dezvoltare. Când terenul, tehnologia sau infrastructura sunt finanţate ca şi cum ar fi capital de lucru, bilanţul fermei se dezechilibrează exact în momentul în care ferma ar trebui să devină mai puternică.

Fragmentarea terenurilor amplifică această problemă. În multe zone agricole, fermele funcţionează pe baza a sute de contracte de arendă dificil de administrat şi greu de utilizat în relaţia cu finanţatorii. Lipsa cadastrării complete reduce capacitatea fermierilor de a construi garanţii solide şi de a susţine investiţii pe termen lung, se mai precizează în apel.