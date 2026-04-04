În acest timp, americanii, dar și iranienii, îl caută pe cel de-al doilea pilot american al avionului doborât, vineri, deasupra Iranului.

Iar, Teheranul acuză americanii că au lansat rachete lângă centrala nucleară de la Busher, în estul țării.

Aceste imagini au fost filmate în estul Iranului, unde o patrulă de polițiști deschide focul asupra unui elicopter american care trece la mică altitudine.

Statele Unite au trimis efective impresionante în zonă, în căutarea celui de-al doilea pilot al unui avion de luptă F-15, doborât, vineri, de apărarea antiaeriană iraniană.

Cedric Leighton, analist militar: „Ei caută un semnal pe care membrul echipajului aerian ar trebui să îl poată transmite către elicopterele sau alte aeronave care vin. Acestea sunt concepute nu doar pentru a-i localiza, ci și pentru a-i prelua și a-i extrage din teritoriu ostil”.

Misiunea de salvare nu a fost lipsită de riscuri. Iranienii au avariat o aeronavă A-10 Warthog, care s-a prăbușit mai apoi în Golful Persic, și un elicopter Black Hawk. Toți piloții au scăpat cu viață.

Și iranienii îl caută pe americanul dispărut.

Prezentator TV din Iran: „Dacă prindeți și predați viu un pilot al inamicului către forțele de ordine și forțele militare, veți primi o recompensă valoroasă”.

Alia Awadallah, expertă în Orientul Mijlociu: „Dacă vor reuși să captureze acest militar, vor încerca să-l dea drept exemplu și să provoace daune publice și politice maxime Statelor Unite”.

Potrivit NBC, când a fost întrebat dacă pierderea avioanelor va afecta negocierile cu Iranul, Trump a spus... Nu, așa e la război,

Dar, în ultimele 24 de ore, americanii și-au întețit campania de bombardament în Iran și au vizat inclusiv infrastructura civilă: poduri și centrale electrice.

În Statele Unite sunt tot mai multe voci care critică intervenția în Iran. Democrații susțin că Donald Trump a fost prea optimist când a spus în fața națiunii că aviația americană ar fi eliminat complet apărarea antiaeriană iraniană.

Donald Trump, președintele SUA: Nici măcar nu sunt atacați, pentru că echipamentul lor a fost complet distrus. Nu au nimic cu ce să tragă.

Deputatul Seth Moulton (Partidul Democrat), Massachusetts: „La 24 de ore distanță, (iranienii) doboară un avion de vânătoare american avansat. Asta arată cât de depășit este președintele de situație. Comandantul suprem nu știe despre ce vorbește, îi minte pe cetățenii americani și pune trupele noastre într-un pericol grav”.

Deputatul Eric Swalwell (Partidul Democrat), California: „(Trump) pare să aibă mai multe planuri pentru o sală de bal din aripa de est a Casei Albe decât pentru conflictul din Orientul Mijlociu”.

Între timp, țările europene par să pivoteze în relația lor cu Statele Unite, mai ales după ce Donald Trump a amenințat că ia în considerare să retragă SUA din Alianța Nord-Atlantică.

Potrivit Financial Times, partidul de extremă dreapta AfD din Germania se distanțează de președintele american, iar conducerea a cerut membrilor să reducă vizitele în Statele Unite, la invitația mișcării MAGA. Dar cea care a făcut un pas public înapoi a fost Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei.

Clare Sebastian, corespondent CNN: „Meloni a vorbit despre asta în comentarii pentru un post italian de televiziune. Ea a spus: "Continui să cred că, la nivel geopolitic, Europa are puțin de câștigat dintr-o divergență cu Statele Unite, dar munca noastră este, înainte de toate, să ne apăram interesele naționale. Și atunci când nu suntem de acord, trebuie să spunem asta. Și de această dată nu suntem de acord (cu războiul)”.

Potrivit New York Times, care citează oficiali de la Bruxelles, țările europene sunt gata să trimită nave pentru deminare, însă abia după ce războiul se va încheia.