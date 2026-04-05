„Am salvat membrul echipajului/ofițerul avionului F-15, grav rănit și cu adevărat curajos, din inima munților Iranului", a scris Trump pe Truth Social, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Șeful Casei Albe a programat pentru luni, la ora 17:00 GMT, o conferință de presă „cu armata" în Biroul Oval.

Avionul F-15E a fost doborât vineri în sud-vestul Iranului. Primul pilot a fost recuperat în aceeași zi, iar cel de-al doilea a fost salvat ulterior într-o operațiune care, potrivit armatei iraniene, a folosit un aeroport abandonat din apropiere de Isfahan.

Purtătorul de cuvânt al forțelor iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a susținut că misiunea americană a vizat „exfiltrarea" pilotului și că două elicoptere Black Hawk și două aeronave de transport C-130 au fost „distruse". Presa de stat de la Teheran a difuzat imagini cu resturi calcinate și fumegânde dintr-o zonă deșertică, dar nu este clar, întrucât americanii susțin că le-au lăsat în urmă și bombardat pentru a nu cădea în mâinile inamicului.