Pe termen mediu, compania estimează că va genera peste 1.400 de noi joburi în România în următorii trei ani.

Ce posturi sunt disponibile

Posturile disponibile includ Crew Member (lucrător comercial), Barista, Guest Experience Leader și programul YoungLead, dedicat celor care își doresc o carieră în management.

Reprezentanții companiei spun că McDonald’s promovează un mediu de lucru incluziv, cu șanse egale pentru candidați, și încurajează angajarea tinerilor aflați la început de carieră. În prezent, peste 40% dintre angajați au sub 24 de ani, iar peste 900 sunt studenți sau masteranzi.

„Ne continuăm planurile de dezvoltare și recrutăm la nivel național pentru a susține atât extinderea rețelei de restaurante, cât și consolidarea echipelor din toate orașele în care suntem prezenți”, a declarat Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Ce salarii și beneficii oferă McDonald’s

Compania oferă un pachet de beneficii care include tichete de masă de 40 de lei pe zi, sporuri și bonusuri, iar salariile nete variază între 3.300 și 3.700 de lei pentru Crew Member, 3.350–3.500 de lei pentru Barista, 3.900–4.000 de lei pentru Guest Experience Leader și 4.700–5.100 de lei pentru programul YoungLead.

Beneficiile includ, de asemenea, abonament medical, acces la servicii de telemedicină, program de lucru flexibil (full-time sau part-time), posibilitatea de a lucra în restaurante apropiate de domiciliu, în funcție de disponibilitate, zile suplimentare de concediu în funcție de vechime și bonusuri de performanță sau recomandare.

Spre comparație, la un alt lanț de fast-food, KFC, salariile pornesc de la aproximativ 3.600 de lei net pentru poziții de casier sau lucrător în bucătărie, la care se adaugă tichete de masă și bonusuri de performanță, potrivit anunțurilor publice de angajare. Pentru poziția de manager de tură, remunerația începe de la circa 4.900 de lei net, plus tichete și bonusuri.

Reprezentanții McDonald’s mai anunță că derulează mai multe programe de formare și dezvoltare profesională, inclusiv YoungLead, prin care angajații pot ajunge Floor Manageri certificați în aproximativ nouă luni.

De asemenea, programul McDonald’s Performers oferă burse angajaților studenți, iar Grant My Passion sprijină dezvoltarea pasiunilor și talentelor angajaților, mai precizează compania.