Oficialii iranieni autorizați să lucreze cu administrația Trump întâmpină dificultăți în comunicarea chiar în interiorul propriului sistem guvernamental, iar acesta este unul dintre principalele motive pentru care detaliile unui posibil acord cu Iranul și ale înțelegerilor anterioare apar atât de lent.

Atunci când Statele Unite transmit propuneri și detalii, dificultatea de a ajunge la liderul suprem face ca răspunsurile să întârzie considerabil, au declarat doi oficiali.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze informațiile privind locul în care se află liderul suprem sau metodele de comunicare utilizate de Iran.

Un înalt oficial al administrației a declarat duminică faptul că liderul suprem și-a dat acordul asupra liniilor generale ale actualului proiect de acord, iar președintele Donald Trump a scris pe Truth Social că se așteaptă la un răspuns final în următoarele zile.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care ar fi fost rănit în loviturile americane și israeliene din cadrul Operațiunii „Epic Fury”, ia măsuri extreme pentru a evita atacuri similare celor care l-au ucis pe tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, cel care a condus Iranul din 1989 până pe 28 februarie. Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut sau auzit oficial în public dinaintea începerii războiului.

Informațiile obținute de serviciile americane și israeliene din interiorul guvernului iranian au făcut posibilă localizarea și eliminarea unei mari părți a conducerii de rang înalt a Iranului în timpul conflictului, a declarat unul dintre oficiali.

În acest moment, majoritatea liderilor iranieni evită să apară în spații deschise și petrec săptămâni întregi în buncăre puternic fortificate, evitând să comunice între ei, cu excepția situațiilor absolut necesare, potrivit surselor.

„Să-i urmărești cum încearcă să găsească modalități de a comunica între ei este aproape ca și cum ai urmări un serial de comedie. Sunt complet exasperați”, a spus unul dintre oficiali.

Cele mai stricte măsuri de securitate sunt luate în cazul liderului suprem.

Prin modul în care este organizat sistemul, chiar și oficialii de cel mai înalt rang ai guvernului iranian nu știu unde se află acesta și nu au nicio modalitate de a-l contacta direct.