"Fostul şef al ADR a pierdut 14,7 milioane lei din PNRR. Acum nota de plată o achităm noi toţi din bugetul statului. Cum pierzi bani europeni din PNRR şi ajungi să pui factura pe umerii românilor? Faci ce a făcut fosta conducere a ADR sub Dragoş Vlad: iei bani europeni destinaţi investiţiilor tehnice în Cloudul Guvernamental şi îi foloseşti pentru salarii. Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero", afirmă ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit sursei citate, problema nu este doar prejudiciul de 14,7 milioane de lei ci faptul că, în momentul în care situaţia a explodat, cei care conduceau ADR nu au venit cu soluţii sau cu un plan pentru protejarea echipei tehnice, ceea ce a generat întârzieri, blocaje şi haos administrativ.

"În momentul în care situaţia a explodat, cei care conduceau ADR nu au venit cu soluţii. Nu au avut niciun plan pentru protejarea echipei tehnice care administra infrastructura critică a Cloudului Guvernamental. Nicio strategie de continuitate. Nicio asumare. Au urmat întârzieri, blocaje şi haos administrativ. Exact specialiştii fără de care Cloudul Guvernamental nu poate funcţiona au fost lăsaţi complet în aer", a subliniat Darău.

El a acuzat şi faptul că ani întregi digitalizarea României a fost tratată cu "lasă că merge şi aşa", cu combinaţii şi cu băieţi deştepţi conectaţi la bani publici.

"Asta a fost "marea digitalizare" pe care ne-au vândut-o ani la rând: fonduri europene pierdute din incompetenţă; milioane mutate în sarcina bugetului de stat; proiecte strategice vulnerabilizate; infrastructură critică pusă în pericol prin improvizaţie şi lipsă de răspundere. Iar apoi aceiaşi oameni ies la televizor şi vorbesc doct despre "blocaje instituţionale" şi "neclarităţi legislative". Nu există nicio neclaritate. Există doar oameni care au crezut că în statul român nu răspunde nimeni niciodată pentru nimic. Ei bine, răspund", a susţinut ministrul interimar al Digitalizării.

Irineu Darău aminteşte, în context, că există o hotărâre a ÎCCJ definitivă, iar banii trebuie returnaţi.

Pe 20 mai, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Aurel-Cătălin Giulescu, a anunţat că a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a solicitat cercetarea fostului şef al instituţiei, Dragoş Cristian- Vlad, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu.

Plângerea penală vine după ce, în data de 15 mai, acesta a decis anularea procedurii de achiziţie publică iniţiată în contextul implementării proiectului "Platforma Naţională de Interoperabilitate", motivând constatarea unei serii de nereguli şi abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achiziţiilor publice.

Dragoş Cristian Vlad, care era preşedinte al ADR din 2022, a fost demis din funcţie anul acesta pe 1 mai.