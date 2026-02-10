Organismul mondial avertizează că s-ar putea confrunta cu un deficit de lichidităţi până la jumătatea anului, relatează France24.

Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat luni că aşteaptă să afle cât din cei aproape 4 miliarde de dolari pe care Statele Unite îi datorează organizaţiei mondiale intenţionează administraţia Trump să plătească şi când vor sosi banii.

Organismul mondial se confruntă cu un „colaps financiar iminent”

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat săptămâna trecută că organismul mondial se confruntă cu un „colaps financiar iminent” dacă nu i se revizuiesc regulile financiare sau dacă toate cele 193 de ţări membre nu îşi plătesc cotizaţiile, un mesaj adresat în mod clar Statelor Unite.

Statele Unite datorează 2,196 miliarde de dolari din bugetul operaţional obişnuit al ONU, inclusiv 767 de milioane de dolari pentru acest an, potrivit unui oficial al ONU.

Statele Unite datorează, de asemenea, 1,8 miliarde de dolari din bugetul separat pentru operaţiunile de menţinere a păcii ale ONU, o sumă care se preconizează că va creşte.

Misiunea SUA la Naţiunile Unite a confirmat că ambasadorul american Mike Waltz a declarat că administraţia Trump intenţionează să efectueze o plată semnificativă din restanţele sale în câteva săptămâni, suma finală urmând să fie stabilită. Comentariile sale au fost raportate pentru prima dată de Reuters.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat luni reporterilor că Guterres este în contact cu Waltz „de ceva timp” şi că controlorul ONU a fost, de asemenea, în contact cu oficialii americani.

„Aşteptăm să vedem exact când vor fi efectuate plăţile şi în ce sumă”, a spus Dujarric.

Guterres a declarat într-o scrisoare adresată tuturor statelor membre săptămâna trecută că fondurile pentru bugetul operaţional obişnuit al ONU ar putea să se epuizeze până în iulie, ceea ce ar putea afecta dramatic operaţiunile sale.

Preşedintele Donald Trump a declarat că Organizaţia Naţiunilor Unite nu şi-a atins potenţialul. Administraţia sa nu a plătit nimic Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2025 şi s-a retras din organizaţii ale ONU, inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi agenţia culturală UNESCO, retrăgând în acelaşi timp finanţarea pentru zeci de alte organizaţii.

Oficialii ONU au declarat că 95% din restanţele la bugetul obişnuit al ONU sunt datorate de Statele Unite.

A doua ţară pe lista celor care nu şi-au plătit cotizaţiile obligatorii este Venezuela, care datorează 38 de milioane de dolari, a declarat oficialul ONU. Naţiunea sud-americană, a cărei economie se afla în dificultate înainte de raidul militar american din ianuarie care l-a destituit pe preşedintele de atunci, Nicolás Maduro, şi-a pierdut dreptul de vot în Adunarea Generală pentru că are restanţe de doi ani.